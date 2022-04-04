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İsmet Özel'in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

İsmet Özel Müslümanlık hassasiyetleri ile tebarüz eden bir şair. Özel, yazdığı şahane şiirler ve birbirinden ufuk açıcı yazıları ile edebiyatımızı etkilediği gibi pek çok gencin de mecrasına yönelmesine vesile oldu. Ramazan ve oruç ibadetine ayrıca ehemmiyet veren Özel, "Biz Müslüman olarak Ramazan ayının ne manaya geldiğini ve tuttuğumuz orucun neye tekabül ettiğini bilmeden yaşıyoruz." cümlesi ile Ramazan algımıza dair önemli bir eleştiri getirdi. İşte, İsmet Özel'in kaleminden alıntılar ile Ramazan ve oruç...

Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:21
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İsmet Özel’in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

🔲 "Ramazan Müslüman için bir yoğunluk dönemidir."

İsmet Özel

2022 Ramazan ayı ve Ramazan bayramı

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İsmet Özel’in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

🔲 "Ramazan, günümüz Müslümanları tarafından birçok şeyi yeni baştan düşünme için bir fırsat olarak değerlendirilmiyor; gelen ve geçen bir "ay" o da, üstelik ne zaman gelip ne zaman gittiğinde bile ortak görüş sahibi değil Müslümanlar."

İsmet Özel

2022 Ramazan oruç fidyesi ne kadar?

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İsmet Özel’in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

🔲 "Sağlıklı bir İslâm cemaati meydana getirmek ve bu vasıtayla Ramazan'ı ve bütün zamanları İslamca en uygun, en yeterli biçimde kullanmak için Müslümanlar dışındaki bazı insanlar özel ortam hazırlığı yapmayacaklar elbet. Müslümanlar kendileri o ortamı doğuracaklar, besleyecekler ve hâkim kılacaklar zamana ve mekâna."

İsmet Özel

Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayında ettiği dualar

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İsmet Özel’in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

🔲 "Zamanı kullanırken bizim Müslüman olarak herhangi bir kâfirden farkımız yoksa, elbet Ramazan'ı bir yoğunluk dönemi, İslâmi titizliğin bir bahçesi olarak kavrayamaz, yaşayamayız."

İsmet Özel

Ramazan zikirleri

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İsmet Özel’in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

🔲 "Bütün bir yıl özlemi çekilen bir zaman parçası olması düşünülür Ramazan'ın."

İsmet Özel

2022 İmsakiye

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