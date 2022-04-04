İsmet Özel'in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

İsmet Özel Müslümanlık hassasiyetleri ile tebarüz eden bir şair. Özel, yazdığı şahane şiirler ve birbirinden ufuk açıcı yazıları ile edebiyatımızı etkilediği gibi pek çok gencin de mecrasına yönelmesine vesile oldu. Ramazan ve oruç ibadetine ayrıca ehemmiyet veren Özel, "Biz Müslüman olarak Ramazan ayının ne manaya geldiğini ve tuttuğumuz orucun neye tekabül ettiğini bilmeden yaşıyoruz." cümlesi ile Ramazan algımıza dair önemli bir eleştiri getirdi. İşte, İsmet Özel'in kaleminden alıntılar ile Ramazan ve oruç...