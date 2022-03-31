Oruç tutamayan ne kadar fidye parası verecek? 2022 Ramazan oruç fidyesi ne kadar?

Fidye nedir?

🔹 Fidye kelimesi Arapçada "bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel" anlamına gelir.

🔹 Ramazan'da oruç tutamayan kimse ve kaza edememesi durumunda tutamadığı gün sayısınca fidye öder. Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buyrulmuştur:

"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır." (Bakara suresi - 183-184. ayet)

Bakara suresi 183-184.ayetlerinin tefsiri

"Sakınmanız için, sakınasınız diye" ifadesi oruç ibadetinin hikmetine ışık tutmaktadır. Dinde sakınmak (takvâ, ittikā) günahlarla ilgili bir sakınmadır, günahlardan uzak durmak, günaha girmemek için çaba göstermektir.

Bakara suresi 183-184.ayetlerinin tefsirinin okumak için tıklayın

🔹 Fidye verecek imkânı olmayanlar, bu olanağı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar.

Ramazan hakkında merak edilen ilginç 10 soru ve 10 cevap