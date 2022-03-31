Oruç tutamayan ne kadar fidye parası verecek? 2022 Ramazan oruç fidyesi ne kadar?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç ibadetini yerine getiremeyecek olanların ödemesi gereken fidye parası araştırılmaya başladı. Fidye miktarları her yıl Diyanet tarafından açıklanıyor. Peki, tutulmayan oruçlar için verilen paraya ne denir? Oruç tutamayan ne kadar fidye para verecek? 2022 Ramazan oruç fidyesi ne kadar? Oruç fidyesi kimlere verilir? Oruç tutamayan kişi ne yapmalı?
Giriş Tarihi: 31.03.2022
15:54
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
16:25
Fidye nedir?
🔹 Fidye kelimesi Arapçada "bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel" anlamına gelir.
🔹 Ramazan'da oruç tutamayan kimse ve kaza edememesi durumunda tutamadığı gün sayısınca fidye öder. Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buyrulmuştur:
(Bakara suresi - 183-184. ayet) "Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."
Bakara suresi 183-184.ayetlerinin tefsiri
"Sakınmanız için, sakınasınız diye" ifadesi oruç ibadetinin hikmetine ışık tutmaktadır. Dinde sakınmak (takvâ, ittikā) günahlarla ilgili bir sakınmadır, günahlardan uzak durmak, günaha girmemek için çaba göstermektir. Bakara suresi 183-184.ayetlerinin tefsirinin okumak için tıklayın
🔹 Fidye verecek imkânı olmayanlar,
bu olanağı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar.
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Fidye miktarı nasıl belirlenir?
🔹Oruçta fidye miktarı, ayette geçen
"bir fakirin doyumu" ifadesinden de hareketle bir kişiyi bir gün için doyuracak iki öğün yiyecek olarak anlaşılmış olup bu da fitre miktarıyla uyum gösterir.
🔹 Bu miktarın aynî olarak veya aynı değerde
para yahut mal olarak verilmesi câizdir.
2022 oruç fidyesi ne kadar?
🔹 Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fidye bedeli 40 TL'dir.
🔹 Bu miktar hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlendi.
🔹 Fitre bedeli aynı zamanda günlük fidye miktarıdır. Tutulmayan oruç günü kadar fidye vermek gerekir.
Fidye ne zaman verilir?
🔹 Fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir.
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Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerine de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.
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🔹 Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar,
ileride tutabilecek duruma gelirlerse fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî', II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270).
🔹 Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz,
bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.
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