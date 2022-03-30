Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? Evde teravih namazının kılınışı...
Nihayet mübarek Ramazan ayına kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan'da tutacak; ilk teravih 1 Nisan'da eda edeceğiz. Bilindiği üzere Teravih namazı mübarek Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınır ve Efendimizin sıklıkla kıldığı ve hadislere çok kez konu olmuş bir nafile namaz şeklidir. Peki, ilk teravih ne zaman? Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Evde teravih namazının kılınışı... Teravih namazı hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 30.03.2022
19:37
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
19:55
On bir ayın sultanı Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda. Bu mübarek zaman dilimi, hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırır. Ramazan'a mahsus ibadetlerden biri de Peygamber Efendimizin sünneti olan Peki, teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazına nasıl niyet edilir? Evde teravih namazının kılınışı... teravih namazıdır.
Teravih vakti ne zamana kadardır? İlk teravih ne zaman?
◾ ▪ ◽ Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan'da tutacak; ilk teravihi 1 Nisan'da eda edeceğiz.
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Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).
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İbn Manzur'un meşhur Lisan-ı Arab sözlüğünde geçtiğine göre Ramazan ayında kılınan teravih namazına bu ismin verilmesinin sebebi, cemaatin her dört rekâttan sonra dinlenmesidir. Çünkü teravih namazı hadisinden anlaşıldığına göre ashab iki defa iki rekâtlık teravih namazı kıldıktan sonra namaza bir müddet ara veriyorlardı. Teravih terviha kelimesinin çoğulu olup bir kez dinlenmek manasına gelir.
Peygamber Efendimizin (sav) devamlı yaptığı, Sünnet-i müekkede: nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan amelleridir.
Teravih namazı ne zaman kılınacak?
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Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar Teravih namazı, Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.
Teravih namazı kaç rekattır?
◾ ▪ ◽ Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki,
farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
5 vakit namaz tablosu
Teravih namazına nasıl niyet edilir?
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Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu . (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130). bulunmamaktadır
Evde teravih namazı niyeti nasıl yapılır?
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"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
Teravih namazının fazileti
◾ ▪ ◽ Sözlükte
rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.
◾ ▪ ◽ Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
◾ ▪ ◽ Teravih namazını
dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.