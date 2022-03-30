Teravih namazı hakkında bilgiler... İlk teravih ne zaman 2025?

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On bir ayın sultanı Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda. Bu mübarek zaman dilimi, hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırır. Ramazan'a mahsus ibadetlerden biri de Peygamber Efendimizin sünneti olan teravih namazıdır. Peki, teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazına nasıl niyet edilir? Evde teravih namazının kılınışı...

Teravih vakti ne zamana kadardır? İlk teravih ne zaman?

◾ ▪ ◽ Ramazan'ın ilk orucunu 1 Mart Cumartesi günü tutacak; ilk teravihi 28 Şubat Cuma günü eda edeceğiz.

◾ ▪ ◽ Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

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◾ ▪ ◽ İbn Manzur'un meşhur Lisan-ı Arab sözlüğünde geçtiğine göre Ramazan ayında kılınan teravih namazına bu ismin verilmesinin sebebi, cemaatin her dört rekâttan sonra dinlenmesidir. Çünkü teravih namazı hadisinden anlaşıldığına göre ashab iki defa iki rekâtlık teravih namazı kıldıktan sonra namaza bir müddet ara veriyorlardı. Teravih terviha kelimesinin çoğulu olup bir kez dinlenmek manasına gelir.

Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin (sav) devamlı yaptığı,

nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan amelleridir.