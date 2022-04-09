Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 8. Günü ile sizlerleyiz... Zaman öyle hızlıdır ki bir Ramazan misali yaşayıp gidiyoruz bizler de. Ömrümüzü güzel kılan, hayatın güzelliklerini görmemizi sağlayan Ramazan ayında, kendimizi ilim ile irfan ile donatmalı, her yeni günümüzü bir önceki günümüzden daha verimli ve bir mümine yakışır şekilde geçirmeliyiz.
Giriş Tarihi: 09.04.2022
16:56
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
17:24
Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur.
Buhârî, Savm, 8
◾ Ramazan ayında tutulan oruçların değeri, müminin ameli ile birliktir. Açlığın arkasına sığınıp kötülük istememli, etmemeli ve dahi düşünmemeliyiz. İnsan dışı ile bir yere kadar, kalbi ile sonsuza kadar güzel olma ihtişamına sahiptir. Ramazan'da bunu daim etmeliyiz.
Peki bugün menümüzde neler var?
Ayran Aşı Çorbası Mantar Sote Kilis Tava Büzme Baklava
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
Ayran Aşı Çorbası
🔺 Hem soğuk hem de sıcak tüketilebilen bir çorba ile menümüze başlayalım,
Ayran Aşı Çorbası... Sahurda da rahatlıkla tüketebileceğiniz, doyurucu ve mideyi rahatsız etmeyen oldukça da sağlıklı bir çorba.
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Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 porsiyon)
🔅 1 su bardağı yarma (aşurelik buğday)
🔅 Yeteri kadar su 🔅 4 su bardağı yoğurt 🔅 1 adet yumurta, 🔅 1 adet soğan 🔅 2 çorba kaşığı tereyağı 🔅 1 çorba kaşığı sıvı yağ 🔅 2 çorba kaşığı nane 🔅 1 tatlı kaşığı reyhan 🔅 1 çay kaşığı tuz
Ayran Aşı Çorbası Yapılışı
✳ Yarmayı bir kaba alın.
✳ Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyip, 1 gece dinlendirin. ✳ Ertesi gün suyunu süzüp düdüklü tencereye alın. 4 su bardağı soğuk su ekleyip, yarım saat pişirin. ✳ Yarmayı suyu ile birlikte tencereye aktarın. ✳ Ayrı bir yerde yoğurt ve yumurtayı çırpıp, yarmaya ilave edin. 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip, kaynamaya bırakın. ✳ Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı 1 çorba kaşığı tereyağı ve sıvı yağda soteleyin. ✳ Nane ve reyhan ekleyip ocaktan alın. ✳ Soğanlı karışımı çorbaya ekleyin. ✳ Tuzunu ayarlayın. 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
Afiyet olsun
Oruç tutanlar için mekruh olan ve mekruh olmayan şeyler nelerdir?
Mantar Sote
🔺 Kokusuyla, tadıyla, kolay yapılışı ile sevilen bir sote,
Mantar Sote... Hem soğuk hem sıcak servis edip tüketebileceğiniz, tadıyla iştahınızı arttıracak bir yan yemek.
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Fikriyat'ta.
Malzemeler (4 kişilik)
🔅 Yarım kg mantar
🔅 1 adet soğan 🔅 3 diş sarmısak 🔅 1 çorba kaşığı zeytinyağı 🔅 2 adet kırmızı biber 🔅 2 adet dolmalık biber 🔅 Tuz, kimyon, karabiber
Mantar Sote Yapılışı
✳ Soğanı jülyen şeklinde doğrayın.
✳ Kıyılmış sarmısakla birlikte tavaya alın ve zeytinyağını ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. ✳ Jülyen doğranmış kırmızı biber ve dolmalık biberi de ilave edip, birkaç kez çevirin. ✳ Mantarın zarını soyun ve sildikten sonra dilimleyin. ✳ Biberli karışıma ekleyin ve mantar suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin. ✳ Tuz, kimyon ve karabiber ekleyip, ocaktan alın. ✳ Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan zikirleri