Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün

Ayran Aşı Çorbası

🔺 Hem soğuk hem de sıcak tüketilebilen bir çorba ile menümüze başlayalım, Ayran Aşı Çorbası... Sahurda da rahatlıkla tüketebileceğiniz, doyurucu ve mideyi rahatsız etmeyen oldukça da sağlıklı bir çorba.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta.

Malzemeler (6 porsiyon)

🔅 1 su bardağı yarma (aşurelik buğday)

🔅 Yeteri kadar su

🔅 4 su bardağı yoğurt

🔅 1 adet yumurta,

🔅 1 adet soğan

🔅 2 çorba kaşığı tereyağı

🔅 1 çorba kaşığı sıvı yağ

🔅 2 çorba kaşığı nane

🔅 1 tatlı kaşığı reyhan

🔅 1 çay kaşığı tuz