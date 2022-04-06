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Oruç tutanlar için mekruh olan ve mekruh olmayan şeyler nelerdir?

Mübarek Ramazan ayı tüm heyecanı ile devam ediyor. Yemeden, içmeden ve şehvani şeylerden uzak kaldığımız oruç süresi boyunca sevdiklerimiz ile buluşuyor, oturuyor, zaman zamanda sarılıyoruz. Bazen bilmeden orucumuzu tehlikeye sokacak davranışlarda bulunuyoruz. Peki, oruç tutan insanlar için mekruh olan ve olmayan şeyler nelerdir?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:53
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Oruç Tutan İçin Mekruh Olan Şeyler

💦 Yutmamak şartı ile herhangi bir şeyin tadına bakmak veya çiğnemek. Bir özür için yapılırsa mekruh olmaz.

Orucun Kısımları

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💦 Kendine güveni yokken zevcesini öpmek ve yaklaşmak.

Zevce:

Hz. Muhammed'in son zevcesi Meymune Bint Haris

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💦 Ağızda tükürük toplayıp sonra bunu yutmak.

Ağız ve diş sağlığına faydalı bitkiler

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💦 Kendi maddesinden (renk, tat ve parçasından) boğaza bir şey gitmemek şartı ile sakız çiğnemek. Eğer sakızdan boğaza giden bir şey olursa oruç bozulur.

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün

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💦 Kendini tâkatsiz ve zayıf bırakacağını zannettiği hâlde kan aldırmak, sülük takmak.

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

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