Oruç tutanlar için mekruh olan ve mekruh olmayan şeyler nelerdir?

Mübarek Ramazan ayı tüm heyecanı ile devam ediyor. Yemeden, içmeden ve şehvani şeylerden uzak kaldığımız oruç süresi boyunca sevdiklerimiz ile buluşuyor, oturuyor, zaman zamanda sarılıyoruz. Bazen bilmeden orucumuzu tehlikeye sokacak davranışlarda bulunuyoruz. Peki, oruç tutan insanlar için mekruh olan ve olmayan şeyler nelerdir?