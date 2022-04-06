Orucun Kısımları
On bir ayın sultanı Ramazan ile kavuşmak nasip oldu, elhamdülillah. Ramazan'ın gelişiyle birlikte klasik sorular ve bilinen yaygın bilgiler akıllara geliyor. Oysa ki araştırmamız ve öğrenmemiz gereken çok mühim kısımları var Ramazan'ın ve orucun. Orucun kısımları var mıdır? Orucun kısımları nelerdir? Sizler için orucun kısımlarını derledik...
Giriş Tarihi: 06.04.2022
13:38
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
15:20
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Oruç, beden ile tutulan, ruh ile idrak edilen İslam'ın beş şartından biri olan bir ibadettir. Birçok dinde oruç kavramı vardır fakat İslam dinindeki oruç tek ve yeganedir. Ramazan'ın gelişiyle birlikte bizler de özlemimizi giderdik ve oruç tutabilmenin hazzına bir vakit daha nail olabildik.
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Orucun kısımları dediğimiz konu ise; kalben orucu idrak etmenin yanında dini boyutunu da ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için değinilmesi gerekilen bir husustur.
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Orucun kısımları üç kısımdan oluşmakta, bu kısımları ve anlamlarını birlikte inceleyelim.
Ramazan Bayramı'na dair 10 Osmanlı adeti
Oruç; Farz, vâcib, nâfile olmak üzere üç kısma ayrılır.
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Bunlardan Farz Olan Oruç da iki kısma ayrılır:
↪ Zamanı Muayyen Olan Farz Oruç: Ramazan Ayı Orucu gibi... Yılın belli bir ayı olan "Ramazan" ayında oruç tutmak her mükellefe farzdır.
↪ Zamanı Muayyen Olmayan Farz Oruç: Vakit ve zamanı belirtilmeksizin mutlak olarak tutulabilen oruçlardır. Kefâret Oruçları, Kazâya Kalan Ramazan Orucu gibi... Bu oruçlar için muayyen bir ay veyâ zaman yoktur. Ramazan ayı dışında ve kerâhet günleri hâricinde bu gibi oruçlar tutulur.
Padişahların Ramazan'da iftarı beklediği yer: İftariye köşkü
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Vâcib Olan Oruç da iki kısımdır:
↪ Zamanı Muayyen Oruç ki meselâ "Falan işim olursa, bu yıl Şâban ayında oruç tutacağım." şeklinde yapılan adaktır. Belli olan bu ayda oruç tutmak îcâp eder. Başka bir ay oruç tutulsa kifâyet etmez.
↪ Zamanı Muayyen Olmayan Oruç ki mutlak olarak yapılan adaktır. "Falan işim olursa, on gün veyâ bir ay oruç tutacağım" diye yapılan adak orucudur. Bu oruçlar Ramazan ayı dışında her zaman edâ edilebilir. Bu kısım oruçlar için muayyen bir zaman yoktur.
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Nâfile Oruçlar: Farz ve vâcibden başka tutulan oruçların hepsi bir kısımdır ve " Nâfile" ismini alırlar. Farz ve vâcibden başka tutulan oruçlar, şu şekilde de kısımlara ayrılırlar:
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Sünnet (Mesnûn) Oruç: Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu Aşûre günleri (veyâ on ve onbirinci günleri) oruç tutmak. Yalnız onuncu günü oruç tutmak mekruhtur.
16 kavram ışığında Ramazan