✳ Oruç, beden ile tutulan, ruh ile idrak edilen İslam'ın beş şartından biri olan bir ibadettir. Birçok dinde oruç kavramı vardır fakat İslam dinindeki oruç tek ve yeganedir. Ramazan'ın gelişiyle birlikte bizler de özlemimizi giderdik ve oruç tutabilmenin hazzına bir vakit daha nail olabildik.

✳ Orucun kısımları dediğimiz konu ise; kalben orucu idrak etmenin yanında dini boyutunu da ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için değinilmesi gerekilen bir husustur.

✳ Orucun kısımları üç kısımdan oluşmakta, bu kısımları ve anlamlarını birlikte inceleyelim.