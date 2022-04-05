Padişahların Ramazan’larda iftarı beklediği yer: İftariye köşkü

🔸 Ramazan ayında iftarlar ve davetler için kullanılan köşkler, yaz aylarının sıcak gündüzlerinde gölgelik olarak kullanılırdı. Bu işlevinden dolayı kameriye olarak da anılırlar.

🔸 Yaz aylarının sıcak geçtiği Osmanlı şehirlerinde, gecelerin ferah vakitlerinde oturacak , dinlenecek yerler olarak yine bu yapılar kullanılırdı, bu yüzden mehtaplık olarak da anılırlar.

🔸 Çok az örneği bulunan iftariye köşklerinden günümüze sadece Edirne Sarayı'nda ve Topkapı Sarayı'nda bulunan iki nadide örneği ulaştı.

'Osmanlı Devleti'nin gelişme projeleri Edirne Sarayı'nda üretildi'