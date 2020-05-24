Ramazan Bayramı'na dair 10 Osmanlı adeti

Ramazan, Osmanlı döneminde kültür ve medeniyetin izleri ile şekillenmiş; bu mübarek aya özel pek çok farklı adet ortaya çıkmıştı. Mahyalar, zimem defterleri, büyük iftar sofraları, sadaka taşları, diş kirası ve dahası… Ramazan ayı, Osmanlı ile farklı bir boyut kazanmış; bu gelenekler yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılmıştı. Peki, Osmanlı'da Ramazan Bayramı nasıl geçerdi? Ramazan-ı şerifi geride bırakıp bayramı karşıladığımız bu mübarek günde, Ramazan Bayramı'na dair 10 Osmanlı adetini sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 24.05.2020
18:13
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
13:17
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RAMAZAN BAYRAMI İÇİN 15 GÜN ÖNCEDEN HAZIRLANILIRDI