Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 7. Günü ile sizlerleyiz... Ramazan birlik beraberlik ayıdır, hiç tanımadığımız insanlarla aynı sofraları paylaştığımız, uzun zamandır görmediğimiz sevdiklerimzle ezanın okunmasını birlikte beklediğimiz, bir ekmeği paylaşınca tadının güzelleştiği, su gibi berrak bir aydır, Ramazan...
Giriş Tarihi: 08.04.2022
12:47
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
13:11
Mübarek Ramazan ayında sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.
Nesâî, Sıyâm, 5
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Ramazan gelişiyle birlikte tüm kötülükleri süpürdü yerine de bol ibadet bol iyilik bol muhabbet bıraktı. Bu güzelliklerin birçoğunu ezanı birlikte beklediğimiz sofralarda kucaklıyoruz.
Peki bugün menümüzde neler var?
Ekşili Çorba Patlıcan Kebap Renkli Erişte Salatası Kalburabastı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
Ekşili Çorba
🔺 Kahramanmaraş ilimizde oldukça meşhur olan
Ekşili Çorba ile menümüze başlayalım.
Malzemeler (8 kişilik)
🔅 2 su bardağı aşurelik buğday
🔅 1 su bardağı nohut 🔅 1 su bardağı yeşil mercimek 🔅 2-3 adet domates 🔅 1 tatlı kaşığı biber salçası 🔅 4 çorba kaşığı sıvı yağ 🔅 Yarım demet doğranmış semizotu 🔅 2 çorba kaşığı sumak ekşisi 🔅 Yeteri kadar su, tuz, pul biber Üzeri için: 🔅 2 çorba kaşığı tereyağı 🔅 1 tatlı kaşığı nane 🔅 3-4 diş kıyılmış sarımsak
Ramazan orucunun kazası
Ekşili Çorba Yapılışı
✳ Buğday, nohut ve mercimeği bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın.
✳ Ertesi gün sularını süzün ve buğdayı 5 su bardağı su ile tencereye alıp kaynatın. ✳ Kaynadıktan 10 dakika sonra nohutları ekleyip birlikte pişirin (suyu azaldıkça sıcak su ekleyin). ✳ Kabukları soyulup rendelenmiş domates, biber salçası ve sıvı yağı karıştırıp, ıslatılmış mercimekle birlikte buğdaya ekleyin. ✳ Pişmeye yakın semizotunu katın ve 5 dakika daha pişirin. ✳ Sumak ekşisi, pul biber ve tuz ekleyip 1-2 taşım kaynatın. ✳ Üzerine tereyağında yaktığınız nane ile sarımsağı gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun
Patlıcan Kebap
🔺 İftardan önce kokusuyla sizleri mest edecek, hem mideye hem de göze hitap eden eşsiz bir lezzet.
Patlıcan Kebap....
Sofranızda olmasın mı?
Malzemeler (6 porsiyon)
🔅 5 adet orta boy patlıcan
🔅 250 gram kuşbaşı dana eti 🔅 Yeteri kadar su 🔅 1 su bardağı zeytinyağı 🔅 1 adet soğan 🔅 2 diş sarımsak 🔅 8 adet domates 🔅 1 çay kaşığı toz şeker 🔅 6 adet sivri biber 🔅 1 çorba kaşığı salça 🔅 Tuz 🔅 Karabiber 🔅 Kızartmak için: Sıvı yağ
Patlıcan Kebap Yapılışı
✳ Patlıcanları alacalı soyup, parmak büyüklüğünde doğrayın.
✳ Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp, sudan geçirin ve kurulayın. ✳ Daha sonra sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. ✳ Yağını çektirdikten sonra bir fırın kabına yerleştirin. ✳ Zeytinyağını bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı renkleri dönene dek kavurun. ✳ Üzerine eti ekleyin. Birkaç dakika kavurup, kabukları soyulduktan sonra küp doğranmış 5 adet domatesi katın. ✳ Toz şekeri serpin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. ✳ Gerekirse su ilave ederek kısık ateşte et yumuşayana dek pişirin. ✳ Etli karışımı patlıcanın üzerine dökün. Kalan domatesleri dilimleyip etin üzerine yerleştirin. ✳ Sivri biberleri de ikiye bölüp, üzerine ekleyin. ✳ Salçayı 2 su bardağı sıcak suda açıp, tuz ekleyin. ✳ Daha sonra yemeğin üzerine gezdirin. ✳ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20- 25 dakika pişirin.
Afiyet olsun
Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler