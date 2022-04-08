Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün

Patlıcan Kebap Yapılışı

✳ Patlıcanları alacalı soyup, parmak büyüklüğünde doğrayın.

✳ Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp, sudan geçirin ve kurulayın.

✳ Daha sonra sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

✳ Yağını çektirdikten sonra bir fırın kabına yerleştirin.

✳ Zeytinyağını bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı renkleri dönene dek kavurun.

✳ Üzerine eti ekleyin. Birkaç dakika kavurup, kabukları soyulduktan sonra küp doğranmış 5 adet domatesi katın.

✳ Toz şekeri serpin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

✳ Gerekirse su ilave ederek kısık ateşte et yumuşayana dek pişirin.

✳ Etli karışımı patlıcanın üzerine dökün. Kalan domatesleri dilimleyip etin üzerine yerleştirin.

✳ Sivri biberleri de ikiye bölüp, üzerine ekleyin.

✳ Salçayı 2 su bardağı sıcak suda açıp, tuz ekleyin.

✳ Daha sonra yemeğin üzerine gezdirin.

✳ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20- 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun

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