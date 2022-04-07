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İSLAM İLMİHALİ

Ramazan orucunun kazası

Yayınlanma Tarihi: 07.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:06
Ramazan orucunun kazası

Ramazan ayı Müslümanlar için büyük bir rahmet ve bağışlanma vesilesidir. Yüce Allah (CC) bu ayda yapılan iyiliklere misli ile mukabele ettiği gibi tevbe kapılarını da sonuna dek aralar. Peki Ramazan orucunun kazası nasıl oluyor? Kaza oruç ne demek? Kaza oruç hakkındaki hükümler...

◾ Ramazandan bir gün veya daha fazla oruç tutmayan kimselerin, bunları kazâ etmeleri gerektiğinde görüş birliği vardır.

◾ Tutmama hastalık, yolculuk, hayız, nifas ve benzeri özürler sebebiyle, yahut kasten veya yanılarak niyeti terketmek suretiyle olabilir.


◾ Her ne sebeple olursa olsun gününde tutulamamış ramazan orucunun kazâ edilmesi gereklidir.

◾ Aynı şekilde kefâret, adak veya başlanıp bozulmuş nâfile oruçların kazâsı da gereklidir.

◾ Başlanıp tamamlanmamış nâfile oruç meselesinde, Şâfiîler hiçbir şekilde kazâyı gerekli görmezken, Mâlikîler sadece kasten bozma durumunda kazâyı gerekli görmüşlerdir.


◾ Ramazan orucunun kazâsı yasak günler dışında her zaman yapılabilir.

◾ Şâfiîler'e göre ise bir ramazanda kazâya kalmış orucun, gelecek ramazana kadar kazâ edilmesi gerekir.

◾ Bir ramazanın kazâ borcu yerine getirilmeden, öteki ramazan gelecek olursa, kazâ borcuna ilâveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.


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Etiketler Mâlikîler Şâfiîler kefâr Ramazan

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