Ramazan İftar Menüsü 2022 - 11. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 11. Günü ile sizlerleyiz... Kalplerin iyiliğe açıldığı, İslam'ın herkese iyilik yaptırdığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikteliği bahşettiği bir ay Ramazan... Çevremizde yardıma ihtiyacı olan kişilerin varlığının farkına vardığımız ve "daha çok nasıl yardım yapabiliriz" gibi sorular sorduran, insana kendini sorgulatan, yegane hayata kapılar açtıran mübarek bir ay...
Giriş Tarihi: 12.04.2022
12:58
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
13:06
"İnsan hayır sevgisine çok düşkündür."
el-Âdiyât 100/8
⚛Dünyaya geldiğimizde elde ettiğimiz mallarımız var mıydı? Hayır! Daha sonradan edindiğimiz her şeyin bir ömrü, vadesi var, hiçbiri bizlere ait değil. Bize ait olmayan malların paylaşımını ve yardımını yaptığımızda gelen sevaplara ne demeli?
⚛
Ramazan işte böyle bir ay, hepmizin elçi sayıldığı... İyilik için görevlendirildiğimiz değerli bir zaman.
Peki bugün menümüzde neler var?
Yarma Çorba Etli Kurufasulye Şehriyeli Pirinç Pilavı Fıstıkezmeli Şekerpare
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Yarma Çorbası
⚛İftar menüsü hazırlayanların aklına gelen ilk soru,
ne çorbası yapsam? Çorbalar da hep klasiktir bilirsiniz ama çorbasız da olmaz. Bugün de sizlere leziz bir çorba tarifi ile geldik...
⚛Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (5 kişilik)
⚛ 2 su bardağı yarma
⚛ 1 çay bardağı nohut ⚛ Yeteri kadar su ⚛ 8-10 adet taze fasulye ⚛ 1 adet yumurta ⚛ 1 yemek kaşığı un ⚛ 2 su bardağı yoğurt ⚛ 1 su bardağı et suyu ⚛ 2 su bardağı su, tuz
SOSU İÇİN
⚛ 2 yemek kaşığı tereyağı
⚛ 1 adet küçük boy soğan ⚛ Pul biber, nane ⚛ Onar dal maydanoz ve dereotu
Yarma Çorbası Yapılışı
☑ Yarma ile nohudu bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın ve ertesi gün yıkayıp süzün.
☑ İkisini de tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. ☑ Yarma ve nohudun yumuşamasına yakın, kılçıkları alınmış ve verev kesilmiş taze fasulyeyi ekleyin. ☑ Tüm malzeme yumuşayana dek pişirin. ☑ Derin bir kasede yumurta, un ve yoğurdu çırpıcı ile iyice çırpın. ☑ Et suyu ve suyu ekleyip karıştırdıktan sonra tuzunu ayarlayın. ☑ Karışımı haşlanmış nohut ve yarmaya ekleyin. ☑ Tahta bir kaşıkla karıştırarak 1-2 taşım kaynatın. ☑ Sos için küçük bir tavada erittiğiniz tereyağında kıyılmış soğanı kavurun. ☑ Pul biber ve nane ekleyip ocaktan alın. ☑ Kıyılmış maydanoz ve dereotu katıp karıştırın. ☑ Sosu çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Etli Kuru fasulye
Klasik mi klasik... Her yaştan seveni olan bir yemek ile devam ediyoruz menümüze. Kuru fasulye... Sizler için
Etli Kuru fasulye tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 kişilik)
⚛ 100 gram kuru et
⚛ 2 su bardağı kurufasulye ⚛ Yeteri kadar su ⚛ 2 çorba kaşığı tereyağı ⚛ 1 adet soğan ⚛ 3 adet kıyılmış sivri biber ⚛ 2 adet domates ⚛ 1 çorba kaşığı domates salçası ⚛ 1 tatlı kaşığı biber salçası, ⚛ tuz
Etli Kuru fasulye Yapılışı
☑ Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden suda bekletin, ertesi gün süzün ve yarı yarıya yumuşayana kadar suda haşlayın.
☑ Süzün ve bir kenara alın. Tereyağını bir tencereye alın ve kıyılmış soğan, sivri biber ile doğranmış kuru eti iyice kavurun. ☑ Üzerine kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. ☑ 1-2 dakika kavurduktan sonra salça ve biber salçasını katıp, 5 dakika daha kavurun. ☑ Kuru fasulye ile üzerini 1-2 parmak geçecek kadar ılık su, tuz katıp, pişmeye bırakın. ☑ Fasulye iyice yumuşayana kadar pişirin ve sıcak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün