Ramazan İftar Menüsü 2022 - 11. Gün

"İnsan hayır sevgisine çok düşkündür."

el-Âdiyât 100/8

⚛Dünyaya geldiğimizde elde ettiğimiz mallarımız var mıydı? Hayır! Daha sonradan edindiğimiz her şeyin bir ömrü, vadesi var, hiçbiri bizlere ait değil. Bize ait olmayan malların paylaşımını ve yardımını yaptığımızda gelen sevaplara ne demeli?

⚛Ramazan işte böyle bir ay, hepmizin elçi sayıldığı... İyilik için görevlendirildiğimiz değerli bir zaman.

Peki bugün menümüzde neler var?

Yarma Çorba

Etli Kurufasulye

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Fıstıkezmeli Şekerpare

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün