Ramazan İftar Menüsü 2022 - 12. Gün

Balkabağı Çorbası

🔵 Menümüze çorba ile başlıyoruz. Bereketli bir sebze olan balkabağı, hem tatlısı ile hem de yemekleri ile sofralarımızı şenlendiriyor. Balkabağının bir de çorbası var... Balkabağı Çorbası tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta.

Malzemeler (4 kişilik)

⚛ 500 gram bal kabağı

⚛ 1'er adet soğan ve havuç

⚛ 6 çorba kaşığı sıvı yağ

⚛ 1 diş sarımsak

⚛ Dört buçuk su bardağı su

⚛ Yarım çay kaşığı zerdeçal

⚛ 4 çorba kaşığı un

⚛ 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

⚛ 2 dal dereotu, tuz

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

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