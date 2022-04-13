Ramazan İftar Menüsü 2022 - 12. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 12. Günü ile sizlerleyiz... Ramazan'ın yarısına yaklaşırken, zaman ne çabuk geçiyor dedirtiyor on bir ayın sultanı. Bu ay Müslümanların ayıdır, iyiliğin, faziletin, tutunmuşluğun, bağlılığın ayıdır. Bu ayı öyle derin ve öyle ihtişamlı yaşamalıyız ki İslam'ı anlatmış ve de huzurunu tatmış olalım.
Giriş Tarihi: 13.04.2022
11:30
◾ Hz. Peygamber (SAV) fıtır sadakasının insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti.
(Buharî, Zekât 76)
◾ İncelikler ruhuna işemiş İslam'ın. Her güzellik, her sığınmışlık onun içinde. Müminin, çekinmeden bayrama girebilmesi, çocuklarını mutlu edebilmesi için Allah (CC) bilzeri vesile kılıyorsa ne mutlu bizlere.
Peki bugün menümüzde neler var?
Balkabaklı çorba Ev yapımı hamburger Ezine peynirli makarna salatası Hurmalı kurabiye
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Balkabağı Çorbası
🔵 Menümüze çorba ile başlıyoruz. Bereketli bir sebze olan balkabağı, hem tatlısı ile hem de yemekleri ile sofralarımızı şenlendiriyor. Balkabağının bir de çorbası var...
Balkabağı Çorbası tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (4 kişilik)
⚛ 500 gram bal kabağı
⚛ 1'er adet soğan ve havuç ⚛ 6 çorba kaşığı sıvı yağ ⚛ 1 diş sarımsak ⚛ Dört buçuk su bardağı su ⚛ Yarım çay kaşığı zerdeçal ⚛ 4 çorba kaşığı un ⚛ 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık ⚛ 2 dal dereotu, tuz
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Balkabağı Çorbası Yapılışı
☑ Bal kabağı, soğan ve havucu temizleyip, küçük küpler halinde doğrayın.
☑ Sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp soğan, havuç ve ince kıyılmış sarımsağı kavurun. ☑ Üzerine kabağı ilave edin. ☑ 5 dakika kavurduktan sonra su, zerdeçal ve tuz ekleyin. ☑ Sebzeler iyice yumuşayana dek pişirin. ☑ Daha sonra tenceredeki sebzeleri bir kaşıkla bastırarak ezin. ☑ Kalan sıvı yağı küçük bir tavaya alıp kızdırın. ☑ Üzerine unu ekleyip rengi dönene dek kavurun ve hızlı bir şekilde karıştırarak ocaktaki tencereye ilave edin. ☑ 10 dakika daha kaynatın. Ilındıktan sonra süzgeçten geçirin. ☑ Kavrulmuş dolmalık fıstık ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Ev Yapımı Hamburger
🔵 Hamburger dediğin dışarıda yenilir... Eee dışarıda yemek yiyemeyen, hassasiyeti olanlar ne yapsınlar? Ya da kendi elleri ile sevdiklerine hamburger hazırlamak isteyenler veyahut ben hazır hamburgerlerden daha iyi hamburger yaparım diyenler... O zaman "
Ev Yapımı Hamburger" tarifi gelsin.
Malzemeler (2 kişilik)
⚛ 2 adet hamburger ekmeği
⚛ 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı ⚛ İkişer yemek kaşığı domates sos ⚛ 4-6 yaprak göbek marul ⚛ 6 dilim cheddar peyniri ⚛ 1 adet halka dilimlenmiş domates ⚛ 4-6 adet büyük boy salatalık turşusu ⚛ 1 adet halka doğranmış kırmızı soğan
KÖFTE İÇİN
⚛ 250 gram dana antrikot
⚛ 100 gram yağlı dana döş eti ⚛ Yarımşar çay kaşığı tuz ve karabiber ⚛ 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Ev Yapımı Hamburger Yapımı
☑ Köfte için eti keskin bir bıçak ya da zırh yardımıyla iri parçalar halinde kıyın.
☑ Tuz ve karabiberi ekleyerek sadece bir kez karıştırın. ☑ Köfte harcını yoğurmadan iki eşit parçaya bölün. ☑ Ellerinizi ıslattıktan sonra yuvarlak ve kalın köfteler hazırlayın. ☑ Izgara ya da döküm tavayı kızdırarak ayçiçeği yağı ile yağlayın. ☑ Fazlasını bir kağıt havlu yardımıyla alın. ☑ Damak tadınıza ve arzu ettiğiniz pişme derecesine göre ortalama her bir tarafını üçer dakika kadar pişirin. ☑ Köfte için eti keskin bir bıçak ya da zırh yardımıyla iri parçalar halinde kesin. ☑ Tuz ve karabiberi ekleyerek sadece bir kez karıştırın. ☑ Köfte harcını yoğurmadan iki eşit parçaya bölün. ☑ Ellerinizi ıslattıktan sonra yuvarlak ve kalın köfteler hazırlayın. ☑ Izgara ya da döküm tavayı kızdırarak ayçiçeği yağı ile yağlayın. ☑ Damak tadınıza ve arzu ettiğiniz pişme derecesine göre ortalama her bir tarafını üçer dakika kadar pişirin. ☑ Servis için hamburger ekmeklerini yağlanmış ızgara ya da tavada ısıtın. ☑ Alt kısımda kullanacağınız ekmeklerin üzerlerine domates sos sürün. ☑ Üzerine göbek marul, domates, salatalık, köfte, cheddar peyniri ve soğanı pay ederek yerleştirin. ☑ Diğer ekmek parçalarını üzerine yerleştirip sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün