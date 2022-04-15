Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün

Sebze Çorbası Yapılışı

☑ Pırasayı ince halkalar halinde doğrayın.

☑ Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın.

☑ Pırasa ve kıyılmış sarmısak ilave edip, 5 dakika soteleyin.

☑ Dilimlenmiş mantar, kabukları soyulup küp doğranmış patates ve havuç ekleyip 5 dakika soteleyin.

☑ Su ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp tuz ekleyin.

☑ Sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika, tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.

☑ Ocaktan alıp, ılımaya bırakın.

☑ Tenceredeki pişen sebzelerden 1 kepçe kadar alıp kenara ayırın.

☑ Çorba ılındığında blenderden geçirip krema ekleyin ve yeniden ocağa oturtup 1-2 dakika karıştırarak pişirin.

☑ Kenara ayırdığınız sebzeleri de ekleyin.

☑ Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

Afiyet olsun

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