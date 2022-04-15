Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 14. Günü ile sizlerleyiz... Ramazan'ın verdiği huzurlu hava, teravihe yetişmek için koşturan insanlar, uzun süredir buluşmayanların buluştuğu iftar sofraları... Yarısına gelmek üzereyiz Ramazan'ın, öyle güzel ve ihtişamlı bir aydır ki bu ay, ismiyle müsemma adeta...
Giriş Tarihi: 15.04.2022
15:14
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
16:07
◼ "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez."
Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66
◼ Merhamet, beşeri insan yapan eşsiz bir bahşediliştir. İslam dininde insan olmak çok ince bir şekilde tasvir edilip aktarılmıştır. Müslüman kimse merhametini kaybetmemeli güçlendirmelidir.
Peki bugün menümüzde neler var?
Sebze çorbası Tire köftesi Fesleğen soslu fırın makarna Leblebi helvası
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Sebze Çorbası
🔵 Menümüze çorba ile giriş yapıyoruz. Sebzelerin lezzeti şimdi çorbada taçlanıyor...
Sebze Çorbası tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 kişilik)
⚛ 2 adet pırasanın beyaz kısımları
⚛ 2 çorba kaşığı zeytinyağı ⚛ 1 çorba kaşığı tereyağı ⚛ 2 diş sarımsak ⚛ 400 gram mantar ⚛ 1'er adet patates ve havuç ⚛ 4 su bardağı su ⚛ 1 paket (200 ml) krema ⚛ Tuz Süslemek için ⚛ 3-4 dal dereotu
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Sebze Çorbası Yapılışı
☑ Pırasayı ince halkalar halinde doğrayın.
☑ Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. ☑ Pırasa ve kıyılmış sarmısak ilave edip, 5 dakika soteleyin. ☑ Dilimlenmiş mantar, kabukları soyulup küp doğranmış patates ve havuç ekleyip 5 dakika soteleyin. ☑ Su ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp tuz ekleyin. ☑ Sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika, tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. ☑ Ocaktan alıp, ılımaya bırakın. ☑ Tenceredeki pişen sebzelerden 1 kepçe kadar alıp kenara ayırın. ☑ Çorba ılındığında blenderden geçirip krema ekleyin ve yeniden ocağa oturtup 1-2 dakika karıştırarak pişirin. ☑ Kenara ayırdığınız sebzeleri de ekleyin. ☑ Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Tire Köftesi
🔵 Sebzeli çorba midenizi ısıttığına göre ana yemeğe geçebiliriz. Leziz mi leziz bir tarif var sırada...
Tire Köftesi
Malzemeler (6 kişilik)
⚛ 750 gram az yağlı kıyma (dana boşluğu etinden ve 2 kez çekilmiş)
⚛ 3 adet orta boy tırnaklı pide ⚛ 1 tatlı kaşığı tuz
Sos için: ⚛ 3 çorba kaşığı tereyağı ⚛ 3 adet domates ⚛ 2 diş sarmısak ⚛ 1 çorba kaşığı domates salçası ⚛ 1 tatlı kaşığı biber salçası ⚛ 2 su bardağı su
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Tire Köftesi Yapılışı
☑ Kıymaya tuz ilave edip iyice yoğurun.
☑ Streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında dinlendirin. ☑ Ertesi gün yeniden çekip iyice yoğurun. ☑ Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp 12 cm uzunluğunda ve parmak kalınlığında köfteler hazırlayın. ☑ İnce şişlere sarıp mangal ateşinde ya da ızgarada pişirin. ☑ Daha sonra soğumaya bırakın. ☑ Sos için 1 çorba kaşığı tereyağı, rendelenmiş domates, dövülmüş sarmısak, domates salçası, biber salçası ve suyu karıştırarak 5 dakika pişirin. ☑ Ayrı bir yerde pideleri 3 cm uzunluğunda dilimleyip, kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kızartın. ☑ Pideleri alıp, aynı tereyağında soğuyan köfteleri kızartın. Pideleri servis tabağına yerleştirin. ☑ Üzerine köfteleri dizip, sos gezdirin. Köfteyi kızarttığınız mtereyağını üzerine gezdirip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün