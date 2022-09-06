Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün

Etli Kıtır Çorbası Yapılışı

▪ Hamur için, tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun.

▪ Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin.

▪ Dinlenen hamuru ince açın ve küçük kareler halinde kesin.

▪ Hafifçe unlayıp kenara alın.

▪ Eti 2 litre su ve tuz ile yumuşayana kadar haşlayın.

▪ Haşlanan eti didikleyip yeniden suya katın.

▪ Kestiğiniz hamurların yarısını çorbaya ilave ederek 3-4 dakika pişirin.

▪ Diğer taraftan terbiye için yoğurt, sarımsak ve yumurta sarısını çırpın.

▪ Azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin.

▪ Hamurlar piştikten sonra çorbayı ocaktan alın.

▪ Servis tabaklarına aktarın.

▪ Kalan hamurları 2 yemek kaşığı yağda kızartın.

▪ Kalan yağı ısıtıp pul biberi yakın.

▪ Hamurları çorbanın üzerine ekleyin. Pul biberli yağı gezdirerek servis yapın.

Afiyet olsun

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