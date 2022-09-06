Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız iftar menüsü ile sizlerleyiz... Ramazan ayı ile adeta arındık. Sevdiklerimiz yanımızda olmasa bile, dostane sofralarda, içten sohbetlerde kendimizi bulduk. Ramazan'ın bereketine ve büyüklüğüne sığdırdık sevdiklerimizi ve sonuna geldik ayın.
Giriş Tarihi: 06.09.2022
09:31
Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre bir gün Hz. Peygamber , Sa'd b. Ubâde'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resûlullah bunları yedikten sonra, "Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin." diye dua etti.
Ebû Dâvûd, Et'ime, 54
Peki bugün menümüzde neler var?
Etli kıtır çorbası Patatesli bulgurlu köfte Patlıcanlı zeytinli lazanya Zerde
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
Etli Kıtır Çorbası
🔳 Menümüze görütüsüyle ve tadıyla mideleri şenlendirecek bir tat ile başlayalım.
Etli Kıtır Çorbası tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
🔸 250 gram kuzu eti
🔸 2 litre su 🔸 1 tatlı kaşığı tuz
HAMURU İÇİN
🔸 1 adet yumurta 🔸 2 su bardağı un 🔸 1 çay bardağı su 🔸 1 çay kaşığı tuz
TERBİYESİ İÇİN
🔸 500 gram yoğurt 🔸 3 diş ezilmiş sarımsak 🔸 1 adet yumurtanın sarısı
HAMURLARI KIZARTMAK İÇİN
🔸 4 yemek kaşığı tereyağı 🔸 1 tatlı kaşığı pul biber
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Etli Kıtır Çorbası Yapılışı
▪ Hamur için, tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun.
▪ Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. ▪ Dinlenen hamuru ince açın ve küçük kareler halinde kesin. ▪ Hafifçe unlayıp kenara alın. ▪ Eti 2 litre su ve tuz ile yumuşayana kadar haşlayın. ▪ Haşlanan eti didikleyip yeniden suya katın. ▪ Kestiğiniz hamurların yarısını çorbaya ilave ederek 3-4 dakika pişirin. ▪ Diğer taraftan terbiye için yoğurt, sarımsak ve yumurta sarısını çırpın. ▪ Azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. ▪ Hamurlar piştikten sonra çorbayı ocaktan alın. ▪ Servis tabaklarına aktarın. ▪ Kalan hamurları 2 yemek kaşığı yağda kızartın. ▪ Kalan yağı ısıtıp pul biberi yakın. ▪ Hamurları çorbanın üzerine ekleyin. Pul biberli yağı gezdirerek servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün
Patatesli Bulgurlu Köfte Yapılışı
▪ Bulguru kapaklı bir tencere alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
▪ Kapağını kapatın ve suyunu iyice çekene dek dinlendirin. ▪ Ezilmiş patates ekleyip yoğurun. ▪ Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyip salça ekleyin ve karıştırarak kavurun. ▪ Daha sonra bulgurlu karışıma ilave edin. ▪ Karabiber, pulbiber ve kimyon katıp karıştırın. ▪ Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp şekillendirin. ▪ Marul yapraklarıyla servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün