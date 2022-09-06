Arama

Menu

Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız iftar menüsü ile sizlerleyiz... Ramazan ayı ile adeta arındık. Sevdiklerimiz yanımızda olmasa bile, dostane sofralarda, içten sohbetlerde kendimizi bulduk. Ramazan'ın bereketine ve büyüklüğüne sığdırdık sevdiklerimizi ve sonuna geldik ayın.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:31
  • 1
  • 10
Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün

Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre bir gün Hz. Peygamber , Sa'd b. Ubâde'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resûlullah bunları yedikten sonra, "Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin." diye dua etti.

Ebû Dâvûd, Et'ime, 54

Peki bugün menümüzde neler var?

Etli kıtır çorbası
Patatesli bulgurlu köfte
Patlıcanlı zeytinli lazanya
Zerde

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

  • 2
  • 10
Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün

Etli Kıtır Çorbası

🔳 Menümüze görütüsüyle ve tadıyla mideleri şenlendirecek bir tat ile başlayalım. Etli Kıtır Çorbası tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (6 kişilik)

🔸 250 gram kuzu eti
🔸 2 litre su
🔸 1 tatlı kaşığı tuz

HAMURU İÇİN
🔸 1 adet yumurta
🔸 2 su bardağı un
🔸 1 çay bardağı su
🔸 1 çay kaşığı tuz

TERBİYESİ İÇİN
🔸 500 gram yoğurt
🔸 3 diş ezilmiş sarımsak
🔸 1 adet yumurtanın sarısı

HAMURLARI KIZARTMAK İÇİN
🔸 4 yemek kaşığı tereyağı
🔸 1 tatlı kaşığı pul biber

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün

  • 3
  • 10
Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün

Etli Kıtır Çorbası Yapılışı

▪ Hamur için, tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun.
▪ Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin.
▪ Dinlenen hamuru ince açın ve küçük kareler halinde kesin.
▪ Hafifçe unlayıp kenara alın.
▪ Eti 2 litre su ve tuz ile yumuşayana kadar haşlayın.
▪ Haşlanan eti didikleyip yeniden suya katın.
▪ Kestiğiniz hamurların yarısını çorbaya ilave ederek 3-4 dakika pişirin.
▪ Diğer taraftan terbiye için yoğurt, sarımsak ve yumurta sarısını çırpın.
▪ Azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin.
▪ Hamurlar piştikten sonra çorbayı ocaktan alın.
▪ Servis tabaklarına aktarın.
▪ Kalan hamurları 2 yemek kaşığı yağda kızartın.
▪ Kalan yağı ısıtıp pul biberi yakın.
▪ Hamurları çorbanın üzerine ekleyin. Pul biberli yağı gezdirerek servis yapın.

Afiyet olsun

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün

  • 4
  • 10
Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün

Patatesli Bulgurlu Köfte

🔳 Sırada doyurucu ve kolay bir tarif var. Patetesli Bulgur Köfte tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (5 kişilik)

🔸 1 su bardağı ince bulgur
🔸 2 adet haşlanmış patates
🔸 1 adet soğan
🔸 4 çorba kaşığı zeytinyağı
🔸 1'er çorba kaşığı biber ve domates salçası
🔸 1'er çay kaşığı karabiber, pulbiber ve kimyon

Servis için:
🔸 Marul yaprakları

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 11. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 12. Gün

  • 5
  • 10
Ramazan Menüsü 2022 - 28. Gün

Patatesli Bulgurlu Köfte Yapılışı

▪ Bulguru kapaklı bir tencere alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
▪ Kapağını kapatın ve suyunu iyice çekene dek dinlendirin.
▪ Ezilmiş patates ekleyip yoğurun.
▪ Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyip salça ekleyin ve karıştırarak kavurun.
▪ Daha sonra bulgurlu karışıma ilave edin.
▪ Karabiber, pulbiber ve kimyon katıp karıştırın.
▪ Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp şekillendirin.
▪ Marul yapraklarıyla servis yapın.

Afiyet olsun

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN