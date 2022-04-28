Ramazan Menüsü 2022 - 27. Gün
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız iftar menüsü ile sizlerleyiz... Ramazan'da neler yapacağımıza dair planlar yaparken vedalaşmaya az bir vakit kaldı. Ramazan ne çabuk geldi ve geçti değil mi? Ömür gibi... Ramazan'a kavuşmayı ve ihya edebilmeyi nasip edene şükürler olsun.
Giriş Tarihi: 28.04.2022
15:10
Sebzeli Tarhana Çorbası
🔳 Menümüze sağlıklı ve doyurucu olan bir çorba ile başlıyoruz.
Sebzeli Tarhana Çorbası tarifi.
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Malzemeler (4 kişilik)
🔸 2 çorba kaşığı tarhana
🔸 2 çorba kaşığı tereyağı 🔸 1 çorba kaşığı salça 🔸 1 adet etsuyu tableti 🔸 4 su bardağı su 🔸 1'er adet patates, havuç, kereviz ve pırasa 🔸 4 su bardağı su 🔸 3-4 dilim sucuk 🔸 1 çay kaşığı nane 🔸 tuz
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Sebzeli Tarhana Çorbası Yapılışı
▪ Öncelikle tarhanayı çok az suyla bir saat kadar ıslatın.
▪ Tencereye 1 çorba kaşığı tereyağını alın. ▪ 1 çorba kaşığı salçayı ilave edin. ▪ 4 su bardağı suyu ve et suyu tabletini koyun. ▪ Küp doğranmış patates, havuç, kereviz ve pırasaları ilave edin. ▪ Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Islattığınız tarhanayı da yavaş yavaş tencereye ekleyin. ▪ Tuzunu ayarlayın. Karıştırıp 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. ▪ Daha sonra tencereyi ateşten alın. ▪ Sucukları küçük küçük doğrayın. ▪ Kalan 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyip, nane ekleyin. ▪ Çorbanın üzerine gezdirip, arzuya göre kızarmış ekmekle servis yapın.
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün
Kalamarlı Köfte
🔳 Köfteyi kim sevmez? Farklı ve leziz bir köfte tarifi ile sizlerleyiz.
Kalamarlı Köfte tarifi.
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Malzemeler (5 kişilik)
🔸 2 adet tüp kalamar
🔸 100 gram karides 🔸 4 adet ahtapot bacağı 🔸 Yeteri kadar su 🔸 50 gram tereyağı 🔸 50 gram margarin 🔸 1 adet soğan 🔸 1 su bardağı dövülmüş ceviz 🔸 Tuz, karabiber, kekik, 🔸 pul biber, kimyon Bulamak için: 🔸 1 su bardağı un 🔸 1 adet yumurta 🔸 1 su bardağı galeta unu Kızartmak için: 🔸 Sıvı yağ
Sos için: 🔸 2 çorba kaşığı mayonez 🔸 2 çorba kaşığı ketçap 🔸 1 adet küçük boy soğan 🔸 10'ar dal maydanoz ve dereotu
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 11. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 12. Gün
Kalamarlı Köfte Yapılışı
▪ Kalamar, karides ve ahtapot bacağını ayrı ayrı kaplarda, tuzlu suda haşlayıp, süzün.
▪ Hepsini keskin bir bıçakla çok ince olacak şekilde kıyın. ▪ Tereyağı ve margarini bir tavada eritip, kıyılmış soğanı kavurun. ▪ Ceviz, kalamar, karides ve ahtapot bacağını da kattıktan sonra, 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. ▪ Tuz ve baharatları katın. ▪ Şöyle bir çevirin ve tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın. ▪ Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak toplar hazırlayın. ▪ Önce una sonra çırpılmış yumurtaya en son da galeta ununa bulayıp, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. ▪ Sos için derin bir kapta mayonez, ketçap, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotunu karıştırın. ▪ Kalamarlı içli köfte ile birlikte servis yapın.
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün