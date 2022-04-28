Ramazan Menüsü 2022 - 27. Gün

Kalamarlı Köfte Yapılışı

▪ Kalamar, karides ve ahtapot bacağını ayrı ayrı kaplarda, tuzlu suda haşlayıp, süzün.

▪ Hepsini keskin bir bıçakla çok ince olacak şekilde kıyın.

▪ Tereyağı ve margarini bir tavada eritip, kıyılmış soğanı kavurun.

▪ Ceviz, kalamar, karides ve ahtapot bacağını da kattıktan sonra, 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.

▪ Tuz ve baharatları katın.

▪ Şöyle bir çevirin ve tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

▪ Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak toplar hazırlayın.

▪ Önce una sonra çırpılmış yumurtaya en son da galeta ununa bulayıp, kızdırılmış sıvı yağda kızartın.

▪ Sos için derin bir kapta mayonez, ketçap, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotunu karıştırın.

▪ Kalamarlı içli köfte ile birlikte servis yapın.

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