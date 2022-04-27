Ramazan Menüsü 2022 - 26. Gün

Etli Pazılı Tarhana Çorbası Tarifi

▪ Topak tarhanaları suya ekleyip karıştırın.

▪ Bir gece bu şekilde bekletin. Soğanı kıyın.

▪ Tereyağının yarısı ile kısık ateşte kavurun.

▪ Üzerine tarhana ve didiklenmiş kuzu etini ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin.

▪ İri parçalar şeklinde doğranmış pazı ve nohudu ekleyip 5 dakika daha pişirin.

▪ Tuzunu ayarlayın. Tereyağını kızdırıp üzerine nane ekleyin.

▪ Şöyle bir karıştırıp ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirip servis yapın."

TOPAK TARHANA İÇİN

▪ Dövmeyi iyice yıkayın.

▪ Üzerini geçecek kadar suyla birlikte büyük bir tencerede kısık ateşte haşlayın.

▪ Soğuyup suyunu çekene kadar tencerenin içinde bekletin.

▪ Tuzu ekleyip elinizle ezerek karıştırın.

▪ Yoğurdu ekleyip iyice yoğurun.

▪ Tarhana harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, güneş gören bir yere serilmiş temiz bezlerin üzerine yerleştirin.

▪ İki gün boyunca bu şekilde kurumasını sağlayın.

▪ İkinci günün sonunda tarhana topaklarının diğer tarafını çevirip 2-3 gün daha kurutun.

▪ Süre sonunda tarhana topaklarını bez torbalara koyup kuru ve serin bir ortamda saklayın.

Afiyet olsun

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