Ramazan Menüsü 2022 - 26. Gün
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız iftar menülerinin ile sizlerleyiz... Ramazan gidecek diye hüzünlenirken içimiz, misafiri en güzel ve içten şekilde karşılayabildiğimiz için de şanlı, mutlu ve rahat. Her vedada bir sonraki kavuşmaya hasret kalıyoruz. Evleri, insanlığı ve daimliği şereflendiren Ramazan ayına selam olsun.
Giriş Tarihi: 27.04.2022
12:56
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
12:57
Etli Pazılı Tarhana Çorbası
🔳 Menümüze doyurucu bir çorba ile başlıyoruz. Tadıyla, görüntüsüyle, zengin besin değeri ile sahurda da tüketebileceğiniz leziz bir çorba.
Etli Pazılı Tarhana Çorbası tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
🔸 4 parça topak tarhana
🔸 1 litre su 🔸 1 adet haşlanmış kuzu incik 🔸 1 adet soğan 🔸 1 su bardağı haşlanmış nohut 🔸 12 adet pazı yaprağı 🔸 50 gram tereyağı 🔸 1 yemek kaşığı nane, tuz
TOPAK TARHANA İÇİN 🔸 1 kg dövme buğday 🔸 Yeteri kadar su 🔸 1 su bardağı tuz 🔸 10 kg süzme yoğurt
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Etli Pazılı Tarhana Çorbası Tarifi
▪ Topak tarhanaları suya ekleyip karıştırın.
▪ Bir gece bu şekilde bekletin. Soğanı kıyın. ▪ Tereyağının yarısı ile kısık ateşte kavurun. ▪ Üzerine tarhana ve didiklenmiş kuzu etini ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin. ▪ İri parçalar şeklinde doğranmış pazı ve nohudu ekleyip 5 dakika daha pişirin. ▪ Tuzunu ayarlayın. Tereyağını kızdırıp üzerine nane ekleyin. ▪ Şöyle bir karıştırıp ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirip servis yapın."
TOPAK TARHANA İÇİN
▪ Dövmeyi iyice yıkayın. ▪ Üzerini geçecek kadar suyla birlikte büyük bir tencerede kısık ateşte haşlayın. ▪ Soğuyup suyunu çekene kadar tencerenin içinde bekletin. ▪ Tuzu ekleyip elinizle ezerek karıştırın. ▪ Yoğurdu ekleyip iyice yoğurun. ▪ Tarhana harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, güneş gören bir yere serilmiş temiz bezlerin üzerine yerleştirin. ▪ İki gün boyunca bu şekilde kurumasını sağlayın. ▪ İkinci günün sonunda tarhana topaklarının diğer tarafını çevirip 2-3 gün daha kurutun. ▪ Süre sonunda tarhana topaklarını bez torbalara koyup kuru ve serin bir ortamda saklayın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün
Peynirli Domates Soslu Patlıcan Tarifi
▪ Patlıcanları alacalı soyun ve acısının çıkması için tuzlu suda 5-10 dakika bekletin.
▪ Suyunu süzüp, kağıt havlu ile kuruladıktan sonra 1 parmak kalınlığında ve halka şeklinde kesin. ▪ İki patlıcan diliminin arasına rendelenmiş peynir koyun ve kürdanla tutturun. ▪ Patlıcan ve peynir bitene kadar işleme devam edin. ▪ Kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağını alıp, servis tabağına koyun. ▪ Kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş domatesi kıyılmış sarımsakla birlikte tavada 1-2 dakika çevirin ve patlıcanın üzerine gezdirin.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün