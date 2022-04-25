Ramazan Menüsü 2022 - 24. Gün
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız 24. iftar menüsü ile sizlerleyiz... Ramazan ayına veda ettiğimiz son günlerde düşünüyor muyuz? Nasıl bir insan olduğumuzu, başkalarını eleştirmeden önce kendimize bakabilmeyi, ön yargılarımızdan arınmayı, kendimiz için, insanlık için neler yaptığımızı düşünüyor muyuz? Her Ramazan bir milat, bu Ramazan ayı ile kendi miladımıza başlayalım.
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Giriş Tarihi: 25.04.2022
15:56
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
16:12
Pancar Çorbası
💠 Menümüze sağlıklı bir çorba tarifi ile başlıyoruz. Pancar, sindirim sistemini düzenleyen sağlıklı bir
lif kaynağıdır. Bugün sizler için Pancarlı Çorba tarifi ile geldik.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (5 kişilik)
⚜ 200 gram pancar
⚜ 1 su bardağı buğday ⚜ Yeteri kadar su ⚜ 1 çorba kaşığı un ⚜ 1 adet yumurta ⚜ 1 kg yoğurt, tuz Üzerine: ⚜ 1 çorba kaşığı tereyağı ⚜ 1 adet küçük boy soğan ⚜ 4-5 dal taze nane ⚜ Toz kırmızı biber
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Pancar Çorbası Yapılışı
🔹 Ayıklanmış ve yıkanmış buğdayın üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve buğday yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
🔹 Buğdayın pişmesine yakın, içine ince kıyılmış pancarı ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. 🔹 Ocağın altını kapatın ve buğdayın üzerine 1 su bardağı su gezdirin. 🔹 Diğer tarafta bir kasede un ve yumurtayı çırpın yoğurdu yavaşça ilave edip, çırpmaya devam edin. 🔹 Yoğurtlu karışımı buğdaya azar azar katarak, tahta bir kaşıkla kaynayana kadar karıştırın. 🔹 Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatıp, tuzunu ekleyin. 🔹 Bir tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı kavurun. 🔹 Taze nane ile toz kırmızıbiberi ekleyip, çorbanın üzerine gezdirin. 🔹 Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün
Lahana Sarması
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Dolmalar ve sarmalar işte bütün mesela bu... Tadıyla, görüntüsüyle, kokusuyla sizi etkisi altına alacak dilerseniz zeytinyağlı dilerseniz de kıymalı yapabileceğiniz leziz bir tarif. Lahana Sarması.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
⚜ 1 adet orta boy lahana
⚜ 250 gram yağsız dana kıyma ⚜ 1 su bardağı pirin ⚜ 3 adet soğan ⚜ 4 diş sarımsak ⚜ 2 adet domates ⚜ 5 dal dereotu ⚜ 5 dal maydanoz ⚜ 5 dal nane ⚜ 1 tatlı kaşığı domates salçası ⚜ 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası ⚜ 1 su bardağı+1çay bardağı zeytinyağı ⚜ Yeteri kadar su ⚜ Tuz ⚜ karabiber ⚜ nane ⚜ sumak
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 11. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 12. Gün
Lahana Sarması Yapılışı
🔹 İç malzemeyi hazırlamak için kıyma ve yıkanıp süzülmüş pirinci geniş bir kaba alın.
🔹 Üzerine ince kıyılmış soğan, sarımsak, domates, dereotu, maydanoz ve nane ekleyin. 🔹 Salçaları, 1 su bardağı zeytinyağını, tuz ve baharatları ilave edip iyice harmanlayın. 🔹 Geniş bir tencerede tuzlu su kaynatın. 🔹 Lahananın kök kısmını kesip tencereye koyun. 🔹 Yumuşayana dek haşlayın. 🔹 Tencereden alıp soğuk su dolu bir kaba aktarın. 🔹 Yapraklarına ayırın ve yaprakların kalın damarlı kısımlarını alın. 🔹 Hazırladığınız harçtan lahana yapraklarına koyup sarın. 🔹 Yayvan bir tencerenin dibini lahana yaprağı ile döşeyip, sarmaları yerleştirin. 🔹 Kalan 1 çay bardağı zeytinyağını sarmaların üzerine gezdirip, tuz serpin. 🔹 Sarmaların seviyesine gelecek kadar sıcak su ilave edin. 🔹 Üzerine porselen bir tabak koyup, tencerenin kapağını kapattıktan sonra ocağa oturtun. 🔹 Kaynamaya başladıktan sonra 20-30 dakika daha pişirip, servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün