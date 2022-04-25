Ramazan Menüsü 2022 - 24. Gün

Pancar Çorbası Yapılışı

🔹 Ayıklanmış ve yıkanmış buğdayın üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve buğday yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

🔹 Buğdayın pişmesine yakın, içine ince kıyılmış pancarı ilave edin ve 5 dakika daha pişirin.

🔹 Ocağın altını kapatın ve buğdayın üzerine 1 su bardağı su gezdirin.

🔹 Diğer tarafta bir kasede un ve yumurtayı çırpın yoğurdu yavaşça ilave edip, çırpmaya devam edin.

🔹 Yoğurtlu karışımı buğdaya azar azar katarak, tahta bir kaşıkla kaynayana kadar karıştırın.

🔹 Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatıp, tuzunu ekleyin.

🔹 Bir tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı kavurun.

🔹 Taze nane ile toz kırmızıbiberi ekleyip, çorbanın üzerine gezdirin.

🔹 Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun

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