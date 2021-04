İnfak medeniyeti

Bir kez daha, "rahmet ve bereket ayı" Ramazan'ın eşiğine geldik. Daha fazla tövbe, dua, ibadet ederek ve ihtiyaç sahiplerine çok yönlü iyilik, yardım, hizmet yaparak "dünya tarlasına ahiret tohumu ekme" konusunda; özel bir zaman diliminin ve ruh ikliminin içine girdik.

Aslında "emanetçisi" olduğumuz ama "sahibi" olduğumuzu zannettiğimiz her şeyin, gerçek sahibi Allah'tır. Bunları her zaman, her yerde, herkes için, sadece Rahman'ın rızasını gözeterek "iyilik ve yardım" aracı haline getirmek; İslam kültür ve medeniyetinde, "infak" olarak tanımlanır.