Usta sanatçı Kaya Akarsu yaşama veda etti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu, 78 yaşında hayata veda etti. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı. Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim meal ve sure seslendirmelerinde de katkısı olan Akarsu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu'nun, 78 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/hCuOudLaUX — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 30, 2021

FİKRİYAT'IN KUR'AN-I KERİM MEAL SESLENDİRMELERİNE KATKI SAĞLADI

Merhum Kaya Akarsu, Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim cüz ve sure meali seslendirmelerine de katkı sağlamıştı.

Fikriyat podcast sayfasında yer alan Kur'an-ı Kerim cüz mealini usta oyuncunun sesinden dinlemek için tıklayın

➡ Fikriyat.com ve Vav Radyo'nun arşiviyle birbirinden farklı değerli hoca ve sanatçıların sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz dinleyebilirsiniz.

👉 Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına ulaşmak için tıklayın

Fikriyat podcast kayıtlarında ayrıca seçkin hocalardan Aşr-ı Şerif ;

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/asri-serif

seçkin hafızlardan Kur'an-ı Kerim cüz ve surelerini dinleyebilirsiniz.

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/cuz

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/meal/sure

KAYA AKARSU KİMDİR?

➡ Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi.

➡ Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

➡ Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

📌 KAYA AKARSU ROL ALDIĞI YAPIMLAR

AT

UYARCA

KRAL LEAR

BABAANNEM YÜZ YAŞINDA

KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU

İÇERDEKİLER

AYIŞIĞINDA ŞAMATA

SORUŞTURMA

GUGUK KUŞU

➡Akarsu, Harry Potter filmindeki Dumbledore karakterine ve "Sevimli Canavarlar" gibi önemli filmlere sesiyle hayat vermişti.

➡ "Kafesten Bir Kuş Uçtu" oyunu ile 1992'de Sanat Kurumu tarafından "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülmüştü.

➡ Sanatçı, aynı zamanda "Akasya Durağı", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çalıkuşu" gibi dizilerde de rol almıştı.

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