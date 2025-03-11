Ekrem Demirli: Sadreddin Konevi bizim son büyük düşünürümüzdür

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Prof. Dr. Ekrem Demirli:

Özellikle Osmanlı düşüncesine, tasavvuf, edebiyat ve çeşitli alanlarda ortaya çıkan hemen bütün düşünceler şu ve bu şekilde İbnü'l Arabi ve Sadreddin Konevi onların talebeleri, onların gelenekleriyle ilişkili olarak ortaya çıkmış. Bu şekilde Sadreddin Konevi bir kurucu baba, bir kurucu düşünür olarak kabul edilmiştir. Adını da aslında tam olarak ona göre vermişlerdir. İbnü'l Arabi, "Şeyhü'l Ekber" derler. "Şeyhü'l Ekber" aslında kurucu düşünür demektir. Ekber kelimesi kapsamlı ve şamil, bütün alanlarda kurucu olan düşünür demektir. Sadreddin Konevi ise ona kıyasla ikinci düşünür olarak "Şeyh-i Kebir" diye isimlendirilmiştir. Ben en nihayetinde Konevi için şunu söylerim:

"Sadreddin Konevi kendisinden sonra onu gölgeleyebilecek ikinci ismin gelmediği kişidir. Yani bizim son büyük düşünürümüzdür, bizim son büyük en büyük düşünürümüzdür."

ANADOLU'NUN SON BÜYÜK METAFİZİKÇİSİ: SADREDDİN KONEVİ