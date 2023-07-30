Modern bir illüzyon: Bilgi çağı

DİL MESELESİ

◾ Kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Yüzyıllardır kullandığımız ve kökü bizim olan kavramlar yerine tamamen ithal mefhumları hayatımızın merkezine alıyoruz.

◾ Dilimizdeki bu bozulma zamanla hayatımıza da yansıyor. Kendi kavramlarıyla düşünemeyen milletler ithal ettikleri kavramların sahiplerinin zihinleriyle düşünürler.

BİR MUTSUZLUK HİKAYESİ: KAPİTALİZM