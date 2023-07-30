Modern bir illüzyon: Bilgi çağı
İnsanoğlu olarak bilgi merkezli, yoruma kapalı bir çağda yaşamaya çalışıyoruz. Herkesin her konuyu ekranlar ölçüsünde bildiği ama hassasiyetlerin ve yaşantının sıfıra yaklaştığı bir sona doğru usulca yaklaşıyoruz. Hafızamızı gereksiz bilgiler, gözümüzü ise kalabalık görseller ile doldurarak gönlümüzü daima boş bırakıyoruz. Modern bir illüzyon olarak ortaya çıkan bilgi çağında kendimizi arıyoruz.
Giriş Tarihi: 30.07.2023
15:52
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
17:37
◾ İçinde bulunduğumuz dönem
insanoğlunun bilgiye, malumata ve ilmi meselelere en hızlı ulaştığı ama pratiğe dökme konusunda en geri kaldığı devir oldu.
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Ekranların yönlendirdiği modern çağ, artık her şeyi bilmemizi ama bunları hafızamızda yahut hayatımızda tutmayarak ekranlara bağımlı olmamızı istiyor.
KAPİTALİZM KLASİK ÜRETEBİLİR Mİ?
DİL MESELESİ
◾ Kendi
kavramlarımızı kaybettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Yüzyıllardır kullandığımız ve kökü bizim olan kavramlar yerine tamamen ithal mefhumları hayatımızın merkezine alıyoruz.
◾ Dilimizdeki
bu bozulma zamanla hayatımıza da yansıyor. Kendi kavramlarıyla düşünemeyen milletler ithal ettikleri kavramların sahiplerinin zihinleriyle düşünürler.
BİR MUTSUZLUK HİKAYESİ: KAPİTALİZM
◾ Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan dil olan
İngilizce, bu başarısını yıllar önce binbir zulüm ile kurduğu sömürge, emperyalizm düzenine borçlu.
◾ Günümüzde
dünyanın bir köy gibi olması, benzer düşüncelerin bu denli yaygınlaşmasının şifresi esasında burada. İngilizce konuşan, bu dilin imkan verdiği mefhumları kullananlar zamanla farkında bile olmadan onlara benzediler.
KALPLERE UZANAN KANLI EL: MİSYONERLİK
◾ Dil meselesinin
bir yansıması olarak zuhur eden bilim anlayışı da esasında din kavramı ve akislerinin etkisini kırmak için asırlardır profesyonel şekilde kullanılıyor.
◾ Günümüzde
şeksiz, şüphesiz bilim üstünlüğü vurgulanırken dini terim ve kavramların yavaş yavaş dilimizden, hayatımızdan çıkışına şahitlik ediyoruz.
YENİ DÜNYA DÜZENİ NASIL KURULDU?
◾ Bu mesele beraberinde
hayatımızdan rahmet ve bereketin çıkışını da yanında getiriyor. Zamanın yetmemesinden şikayet ediyor, saygısızlıktan dem vuruyoruz.
◾ Oysa bu
bitmeyen koşuşturmaca, her gün dalgalanan keşmekeşin tam merkezinde olduğumuzu hayat telaşemiz içinde çok kolay biçimde unutuyoruz.
YIKICI BATI KURUCU DOĞU