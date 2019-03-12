İslam uygarlığında sahaflara dair bilinmeyen 17 gerçek
İslam uygarlığında sahaflara dair bilinmeyen 17 gerçek
İçinde kahve ikram edilen, dinletiler düzenlenen kitap mağazalarının bundan bin yıl önce de var olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya kağıt satıcıları, yazarlar, tercümanlar, kopyacılar, kitap satanlar, kütüphaneciler ve tezhipçilere "verrak" denildiğini? İslam uygarlığının kültür taşıyıcıları olan sahaflara dair bilinmeyen 17 gerçeği sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 12.03.2019
16:18
Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
09:11
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10’UNCU YÜZYILDA BİR SAHAF: İBNÜ’N NEDİM
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EL YAZMALARINI İNCELERKEN İKRAMLARIN TADINA BAKIYORLARDI