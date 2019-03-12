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İslam uygarlığında sahaflara dair bilinmeyen 17 gerçek

İçinde kahve ikram edilen, dinletiler düzenlenen kitap mağazalarının bundan bin yıl önce de var olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya kağıt satıcıları, yazarlar, tercümanlar, kopyacılar, kitap satanlar, kütüphaneciler ve tezhipçilere "verrak" denildiğini? İslam uygarlığının kültür taşıyıcıları olan sahaflara dair bilinmeyen 17 gerçeği sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 09:11
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10’UNCU YÜZYILDA BİR SAHAF: İBNÜ’N NEDİM
10’UNCU YÜZYILDA BİR SAHAF: İBNÜ’N NEDİM

💠 10'uncu yüzyılda yaşayan kitapsever ve sahaf İbnü'n Nedîm'in ünlü kitap dükkânı, büyük bir binanın üst katındaydı.

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EL YAZMALARINI İNCELERKEN İKRAMLARIN TADINA BAKIYORLARDI
EL YAZMALARINI İNCELERKEN İKRAMLARIN TADINA BAKIYORLARDI

💠 Buraya gelen alıcılar el yazmalarını incelerken, bir yandan da ikramların tadına bakıp fikir alışverişinde bulunabiliyordu.

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BİN YIL ÖNCESİNDE KİTAP SATAN SAHAFLAR
BİN YIL ÖNCESİNDE KİTAP SATAN SAHAFLAR

💠 İslam dünyasında bundan bin yıl önce, halka açık ve özel devasa kütüphanelerin yanı sıra sahaflar da bulunuyordu.

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BİR SAHAFTA 700 ESER BULUNUYORDU
BİR SAHAFTA 700 ESER BULUNUYORDU

💠 Ortalama bir sahafta 700 kadar eser bulunuyor, daha büyük sahaflarda çok daha fazlası yer alıyordu.

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FİHRİSTİNDE 60 BİN ESER KAYITLIYDI
FİHRİSTİNDE 60 BİN ESER KAYITLIYDI

💠 İbnü'n Nedîm'in sattığı kitapların kataloğu olan Fihrist adlı eser, birçok farklı konuda 60 binin üzerinde kitap adı içeriyordu.

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