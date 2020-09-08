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70 peygamberin ibadet ettiği Mescid-i Hayf

Mekke'nin Hayf bölgesi, tarih boyunca pek çok peygamberin ibadetine şahitlik ettiği için kutsal mekanlardan biri olarak kabul edildi. Bu bölge aynı zamanda Peygamber Efendimizin Vedâ Haccı'nda çadır kurduğu ve cemaatle namaz kıldığı yerdi. Efendimiz namaz kıldıktan sonra Müslümanlara hitap etti. Yıllar sonrasında Efendimizin namaz kıldığı yerin çevresine Mescid-i Hayf inşa edildi. Peki, Mescid-i Hayf'ın Müslümanlar için önemi neydi?

Giriş Tarihi: 08.09.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 17:09
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EFENDİMİZİN BİR ÇADIR İÇİNDE NAMAZINI EDA ETTİĞİ HAYF BÖLGESİ
EFENDİMİZİN BİR ÇADIR İÇİNDE NAMAZINI EDA ETTİĞİ HAYF BÖLGESİ

📌Peygamber Efendimizin Veda Haccı'nda uğradığı ve ibadet ettiği üç ayrı mekana sonrasında mescitler yapıldı. Bunlardan biri de Mina'da bulunan Mescid-i Hayf'tı.

📌Arife günü en son sabah namazını Hayf'ta bir çadır içinde eda eden Peygamberimiz, yanındaki bazı sahabeye, "Nemire'ye gidin ve bir çadır kurun" buyurmuşlardı.

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TARİH BOYUNCA 70 PEYGAMBER BURADA İBADET ETTİ
TARİH BOYUNCA 70 PEYGAMBER BURADA İBADET ETTİ

📌Tarih boyunca aralarında Hz. Musa'nın da bulunduğu 70 peygamberin ibadet ettiği bu bölgede, Efendimiz de Veda Haccı sırasında çadır kurmuş ve cemaatle namaz kılmıştı.

📌Resûl-i Ekrem burada namaz kıldıktan sonra insanlara hitap etmişti.

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PEYGAMBERİMİZ TEŞRİF ETTİKTEN SONRA HAYF'A MESCİD İNŞA EDİLDİ
PEYGAMBERİMİZ TEŞRİF ETTİKTEN SONRA HAYF'A MESCİD İNŞA EDİLDİ

📌Efendimizin teşrif ettiği ve namaz kıldığı bu yerin çevresi daha sonrasında bir mescid haline getirildi.

📌Bir rivayete göre, Efendimiz çevrede yüksekçe bir yer görmüş bunun üzerine Bilal-i Habeşi'den ezan okumasını istemişti. Ayrıca, Bilal-i Habeşi'nin ezan okuması buraya minare yapılmasının da yolunu açmıştı.

Dünyanın en eski 20 camisi

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FIKIH ALİMLERİ MESCİD-İ HAYF'TA NAMAZ KILMAYI MÜSTEHAP KABUL ETTİ
FIKIH ALİMLERİ MESCİD-İ HAYF'TA NAMAZ KILMAYI MÜSTEHAP KABUL ETTİ

📌 Ebû Hüreyre Mekke'de ikamet edecek olsa her cumartesi burasını ziyaret edip iki rek'at namaz kılacağını, Sa'd b. Ebû Vakkas burada iki rek'at namazı Beytülmakdis'i iki defa ziyaret edip orada namaz kılmaya tercih edeceğini söylemiştir.

📌Efendimizin burada cemaatle namaz kılması sebebiyle fıkıh alimleri de mescidin inşasından sonra Mescid-i Hayf'ta namaz kılmayı müstehap kabul etmişlerdir.

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MÜSLÜMANLAR İÇİN MESCİD-İ HAYF'IN ÖNEMİ
MÜSLÜMANLAR İÇİN MESCİD-İ HAYF'IN ÖNEMİ

📌İlk dönemlerden itibaren Müslümanlar Mescid-i Hayf'a büyük değer vermişlerdi. Pek çok peygamberin burada ibadet ettiğine dair olan inanç, mekana ayrı bir kudsiyet atfetmişti.

Öyle ki bir rivayete göre Hz. Adem de dahil 70 peygamber burada medfundu.

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