70 peygamberin ibadet ettiği Mescid-i Hayf

📌Peygamber Efendimizin Veda Haccı'nda uğradığı ve ibadet ettiği üç ayrı mekana sonrasında mescitler yapıldı. Bunlardan biri de Mina'da bulunan Mescid-i Hayf'tı.

📌Arife günü en son sabah namazını Hayf'ta bir çadır içinde eda eden Peygamberimiz, yanındaki bazı sahabeye, "Nemire'ye gidin ve bir çadır kurun" buyurmuşlardı.

Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgi