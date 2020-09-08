70 peygamberin ibadet ettiği Mescid-i Hayf

Mekke'nin Hayf bölgesi, tarih boyunca pek çok peygamberin ibadetine şahitlik ettiği için kutsal mekanlardan biri olarak kabul edildi. Bu bölge aynı zamanda Peygamber Efendimizin Vedâ Haccı'nda çadır kurduğu ve cemaatle namaz kıldığı yerdi. Efendimiz namaz kıldıktan sonra Müslümanlara hitap etti. Yıllar sonrasında Efendimizin namaz kıldığı yerin çevresine Mescid-i Hayf inşa edildi. Peki, Mescid-i Hayf'ın Müslümanlar için önemi neydi?
Giriş Tarihi: 08.09.2020
16:50
Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
17:09
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EFENDİMİZİN BİR ÇADIR İÇİNDE NAMAZINI EDA ETTİĞİ HAYF BÖLGESİ
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