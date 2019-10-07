Dünyanın en eski 20 camisi

Mescid-i Aksa / Kudüs, Filistin

Yapım tarihi: Bilinmiyor

Resul-i Ekrem Efendimiz, "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya." Buyurmuş; Mescid-i Aksa, tarih boyunca Müslümanlar tarafından mukaddes mekânlardan biri olmuştur.

Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Ebu Zerr el Gifârî'den nakledilen hadislerde bu mescidin, Kâbe inşa edildikten kırk sene sonra inşa edildiği ifade edilir.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, "Morya Tepesi" adı verilen küçük bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Üç semavi din için de kutsal kabul edilen bir mabettir.