15 Temmuz gecesi ile ilgili öne çıkan detaylar
15 Temmuz, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ'nün, devlete ait silahları millete doğrulttuğu gece… Demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşen 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef, demokratik yönetimi rafa kaldırmaktı. Devletin en üst düzey kurumları bombalandı; düşmana karşı kullanılması gereken mermiler halkı hedef aldı. Türk halkı, demokrasi için tek yürek oldu ve pek çok vatandaş, canını hiçe sayarak hainlerin, tankların, namluların önünde durdu. O hain gecede 251 vatandaşımız şehit edildi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu. 15 Temmuz gecesi ile ilgili öne çıkan detayları derledik.
Giriş Tarihi: 15.07.2020
09:07
Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
11:02
15 TEMMUZ’UN ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ
Devletin tüm alanlarına sinsice sızan
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain emellerini ortaya çıkardığı ve darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti.
Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'da açığa çıkaran FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu. Devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı
darbe girişiminde 251 kişi şehit edildi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.
ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI ÜZERİNE HALK MEYDANLARA İNDİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşlar,
canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütsel faaliyeti destekleyen
8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dâhil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.
BİRÇOK KOMUTAN DARBECİLER TARAFINDAN ALIKONULDU
Olayın yaşandığı 15 Temmuz 2016'da
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ile Genelkurmay Başkanlığı yapan Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu birçok komutan darbecilerce alıkonuldu.
Şehrin semalarında alçak uçuş yapan savaş uçakları
TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve TÜRKSAT'ı bombaladı. Ayrıca kentin farklı yerlerindeki birçok birlikteki tank ve zırhlı araçlar da kışla dışına çıktı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar
DARBE PLANI NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ?
Darbe girişimi günü saat 16.16'da MİT Müsteşarlığına giden Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir subay,
FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırıda bulunacağını ihbar etti. MİT yetkililerinin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla bilgilendirmesinin ardından bir MİT Müsteşar Yardımcısı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığına geldi.
FETÖ'cüler karargâhtaki hareketliliği görüp paniğe kapılarak,
ertesi gün saat 03.00'te başlamasını planladıkları girişimi 15 Temmuz saat 20.30'a çekmeyi kararlaştırdı.
HULUSİ AKAR DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKTI
Dönemin Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, saat 21.00'de makam odasına girdiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a,
"Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar tugaylar yola çıktı." sözleriyle darbeyi tebliğ etti.
Girişimi desteklemeyeceğini belirterek
söylenenlere tepki gösteren Akar'ın ağzı ve burnu darbeci askerlerce kapatıldı, elleri plastik kelepçeyle bağlandı.