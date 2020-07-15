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15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar

15 Temmuz, Türkiye'nin en uzun gecesiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda başlatılan hain darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Millet iradesinin hiçe sayıldığı o menfur gecede vatanseverler, darbeye yeltenenleri püskürterek tarih sayfalarında yer alacak şanlı destanı yazdı. İşte, 15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:47
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15 Temmuz I 22:00 :Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

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15 Temmuz I 22:10 :Olağanüstü durum üzerine Başbakanlık müsteşarı başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koordinasyon merkezi kuruldu. İlk olarak meydanların halk tarafından hakimiyet altına alınması kararlaştırıldı.

15 Temmuz'da köprüde neler yaşandı?

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15 Temmuz I 23:05 :Başbakan Binali Yıldırım önce NTV, akabinde A Haber televizyon kanallarının canlı yayınlarına bağlanarak yaptığı açıklamada, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

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15 Temmuz I 23:24 :Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde bir patlama meydana geldi.

Anne ile oğlunun 15 Temmuz direnişi

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15 Temmuz I 23:30 : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı bildirildi.

15 Temmuz I 00:00 : Güvenlik kaynaklarınca, "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

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