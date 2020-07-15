15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar

15 Temmuz I 23:05 :Başbakan Binali Yıldırım önce NTV, akabinde A Haber televizyon kanallarının canlı yayınlarına bağlanarak yaptığı açıklamada, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.