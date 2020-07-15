15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar
15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar
15 Temmuz, Türkiye'nin en uzun gecesiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda başlatılan hain darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Millet iradesinin hiçe sayıldığı o menfur gecede vatanseverler, darbeye yeltenenleri püskürterek tarih sayfalarında yer alacak şanlı destanı yazdı. İşte, 15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar...
Giriş Tarihi: 15.07.2020
07:46
Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
09:47