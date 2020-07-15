15 Temmuz'un unutulmayan kahramanları
Tarihe 'Çanakkale Geçilmez!' mührü vuran dedelerimizin torunları,15 Temmuz hain darbe girişiminde...
Tarihe 'Çanakkale Geçilmez!' mührü vuran dedelerimizin torunları,15 Temmuz hain darbe girişiminde de destan yazdı… Kalplerinde iman, ellerinde bayraklarla işçisi, mühendisi, profesörü, ev hanımı, imamı, taksicisi ve emeklisi… O gece meydanlardaydı ve dönmeyi asla düşünmediler!
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, vatanımız için tereddüt etmeden canını feda eden 251 şehidimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize minnet ve geride kalanlara sabırlar diliyoruz.
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Tarihe 'Çanakkale Geçilmez!' mührü vuran dedelerimizin torunları,15 Temmuz hain darbe girişiminde...
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