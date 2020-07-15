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Şanlı direniş 15 Temmuz’un unutulmayanları

Tarihe 'Çanakkale Geçilmez!' mührü vuran dedelerimizin torunları,15 Temmuz hain darbe girişiminde de destan yazdı… Kalplerinde iman, ellerinde bayraklarla işçisi, mühendisi, profesörü, ev hanımı, imamı, taksicisi ve emeklisi… O gece meydanlardaydı ve dönmeyi asla düşünmediler! 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, vatanımız için tereddüt etmeden canını feda eden 251 şehidimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize minnet ve geride kalanlara sabırlar diliyoruz.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 11:32
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"Dur yolcu!

Bilmeden gelip bastığın bu toprak,

bir devrin battığı yerdir!"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, vatanımız için tereddüt etmeden canını feda eden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız...

15 Temmuz'un unutul(a)mayanları videomuzu izlemek için tıklayın

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Tarihe 'Çanakkale Geçilmez!' mührü vuran dedelerimizin torunları,15 Temmuz hain darbe girişiminde de destan yazdı…

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Kalplerinde iman, ellerinde bayraklarla işçisi, mühendisi, profesörü, ev hanımı, imamı, taksicisi ve emeklisi…

O gece meydanlardaydı ve dönmeyi asla düşünmediler!

15 Temmuz gecesi ile ilgili öne çıkan detayları okumak için tıklayın

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Tam 4 yıl önce bugün,

FETÖ hain bir planla halka silah doğrulttu

Hedef, demokratik yönetimi rafa kaldırmaktı!

35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silahla…

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Şanlı direniş 15 Temmuz’un unutulmayanları

Devletin her alanına sinsice sızan, üniformaya gizlenen teröristler

O gece 251 vatanseveri şehit etti!

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