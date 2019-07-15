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Ömer Halisdemir o kahramanlığı göstermese ne olurdu?

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin simgesi haline gelen Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi "yolun sonunda şehadet" olduğunu bilerek, gözünü kırpmadan öldürdü. Halisdemir, olay yerinde hain darbeci askerler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Peki, darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Halisdemir, 15 Temmuz gecesi o kahramanlığı göstermese ne olurdu?

Giriş Tarihi: 15.07.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:00
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ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?
ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

15 Temmuz'un kahraman ismi Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974'te Niğde'de doğdu.

Yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak hayata gözlerini açan Ömer Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi.

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OKULUN TATİL OLDUĞU GÜNLERDE ÇOBANLIK YAPARDI
OKULUN TATİL OLDUĞU GÜNLERDE ÇOBANLIK YAPARDI

Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Soner Halisdemir, ağabeyi Ömer Halisdemir'i şu sözlerle anlatmıştı: "Çocukluğundan beri asker olmayı çok isterdi, nitekim de oldu. Her zaman hayalinde askerlik vardı. Zor şartlar altında büyüdük. Babam çobanlık yaparak yetiştirdi bizi. Biz de okuldan çıktıktan sonra babama yardım ederdik. Hafta sonları şehidimiz babamı dinlendirirdi."

Hatice Halisdemir ile hayatını birleştiren Ömer Halisdemir'in evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu oldu.

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20 YIL TSK'YA HİZMET ETTİ
20 YIL TSK'YA HİZMET ETTİ

1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) katıldı. TSK bünyesinde, Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Kardeşi Soner Halisdemir, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa ile olan hukukunun çok eskiye dayandığını söyleyerek, tanışmalarını şu sözlerle anlattı:

"İstanbul Tuzla'da iki yıl eğitim aldı. Ondan sonra bilfiil 20 yıl Özel Kuvvetler'de görev yaptı ve ilk uzmanlık döneminde de Zekai Paşa ile karşılaştı. Hatta Zekai Paşa, "Ömer ilk geldiğinde şöyle bir çocuktu, Ömerle beraber yıllarca hiç ayrılmadık" diyor."

15 Temmuz gecesi ile ilgili öne çıkan detaylar

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‘SEMİH TERZİ'Yİ VUR’ EMRİNİ NE ZAMAN ALDI?
‘SEMİH TERZİ'Yİ VUR’ EMRİNİ NE ZAMAN ALDI?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Ömer Halisdemir'e "Semih Terzi'yi vur" emrini Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı vermişti. Makam aracı Külliye'ye giden yol üzerinde üç araç tarafından sıkıştırılan Zekai Aksakallı, kendisine kurulan pusudan kurtulmayı başarmıştı.

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ZEKAİ AKSAKALLI KARARGAHIN ELE GEÇİRİLMEK İSTENDİĞİNİ ÖĞRENDİ
ZEKAİ AKSAKALLI KARARGAHIN ELE GEÇİRİLMEK İSTENDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Bir kalkışma olduğunu anlayan ve Özel Kuvvetler Karargâhı'nın da ele geçirilmek istendiğini öğrenen Aksakallı, en güvendiği adamını aradı ve karargâhtaki nöbetçi subaylara ulaşmaya çalıştı.

Karargâhı aradığında darbeci Terzi'nin "Ben oraya geliyorum. Kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin" emrini verdiğini öğrendi.

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