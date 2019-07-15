Ömer Halisdemir o kahramanlığı göstermese ne olurdu?
Ömer Halisdemir o kahramanlığı göstermese ne olurdu?
15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin simgesi haline gelen Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi "yolun sonunda şehadet" olduğunu bilerek, gözünü kırpmadan öldürdü. Halisdemir, olay yerinde hain darbeci askerler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Peki, darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Halisdemir, 15 Temmuz gecesi o kahramanlığı göstermese ne olurdu?
Giriş Tarihi: 15.07.2019
09:51
Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
13:00
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