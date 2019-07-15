Ömer Halisdemir o kahramanlığı göstermese ne olurdu?

Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Soner Halisdemir, ağabeyi Ömer Halisdemir'i şu sözlerle anlatmıştı: "Çocukluğundan beri asker olmayı çok isterdi, nitekim de oldu. Her zaman hayalinde askerlik vardı. Zor şartlar altında büyüdük. Babam çobanlık yaparak yetiştirdi bizi. Biz de okuldan çıktıktan sonra babama yardım ederdik. Hafta sonları şehidimiz babamı dinlendirirdi."

Hatice Halisdemir ile hayatını birleştiren Ömer Halisdemir'in evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu oldu.