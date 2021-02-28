28 Şubat’ta neler yaşandı?

28 Şubat 1997 gününe giden öykünün başlangıç tarihi, 1990’ların başı. Faili meçhuller, siyasi krizler, mafya-siyaset-emniyet işbirlikleri ve yargı krizleri ile örülen ve şekillenen yıllar… 80’ler nasıl bittiyse öyle başladı 90’lar; yani yine baskının, zulmün ve işkencenin gölgesinde. Türkiye, görünürde Batılılaşıyor, en azından pop furyası insanlara bunu gösteriyor ve öğretiyordu ancak gerçekler farklıydı. Türkiye hala eski Türkiye’ydi…