28 Şubat’ta neler yaşandı?
28 Şubat 1997 gününe giden öykünün başlangıç tarihi, 1990’ların başı. Faili meçhuller, siyasi...
28 Şubat 1997 gününe giden öykünün başlangıç tarihi, 1990’ların başı. Faili meçhuller, siyasi krizler, mafya-siyaset-emniyet işbirlikleri ve yargı krizleri ile örülen ve şekillenen yıllar… 80’ler nasıl bittiyse öyle başladı 90’lar; yani yine baskının, zulmün ve işkencenin gölgesinde. Türkiye, görünürde Batılılaşıyor, en azından pop furyası insanlara bunu gösteriyor ve öğretiyordu ancak gerçekler farklıydı. Türkiye hala eski Türkiye’ydi…
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28 Şubat 1997 gününe giden öykünün başlangıç tarihi, 1990’ların başı. Faili meçhuller, siyasi...
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