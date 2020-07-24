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24.07.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an tilaveti

86 yıllık aradan sonra Ayasofya Cami’de hasret sona erdi. Ulu mabed Ayasofya cemaatine kavuştu ve burada ilk Cuma namazı kılındı. Bu tarihi ana şahit olmak ve ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ayasofya’nın etrafındaki meydanları doldurdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bakara suresini okudu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ilk Cuma'sından tarihe geçen fotoğrafları görmek için tıklayınız.
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