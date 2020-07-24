Ayasofya-i Kebir Camii'nin ilk Cuma'sında tarihe geçen fotoğraflar
86 yıllık aradan sonra Ayasofya Cami'de hasret sona erdi. Ulu mabedin Ayasofya cemaatine kavuştu ve burada ilk Cuma namazı kılındı. Bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen binlerce vatandaş meydanları doldurdu.
Giriş Tarihi: 24.07.2020
13:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
13:46
Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı II. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürüldü.
Fetihle birlikte "Fatih" unvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla
Ayasofya'nın tarihi de değişti. Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.
Yıllarca müze olarak faaliyet gösteren mabedin tarihi yeniden değişti. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin
4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'na gelmesinin ardından camiye giriş yaptı.
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakara suresini okudu.
Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek
tören için son hazırlıklar tamamlandı.
Tarihi ana tanıklık etmek için gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başlayan vatandaşlar,
86 yıl sonra ibadete açılacak camide kılınacak ilk cuma namazına yoğun ilgi gösterdi.