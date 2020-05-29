Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı

📌Ayasofya, ilk olarak ahşap çatılı bazilika tarzında bir kilise olarak I. Konstantin'in oğlu Konstantinus tarafından inşa edilmiş ve bu yapı 360 yılında tamamlanmıştı.

📌 İlk yapıldığında "büyük kilise" anlamına gelen "Megale Ekklesia" olarak adlandırılan yapı, 430 yılından itibaren "kutsal bilgelik" anlamına gelen "Ayasofya" adı ile anılmaya başlandı.

İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?