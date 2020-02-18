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İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı?

İstanbul'un fethi, Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından müjdelenen ve tarihin en önemli hadiselerinden biri olarak kabul edilen bir zafer. Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği bu kutlu fetih ile Osmanlı'nın cihana hükmeden, dünya siyasetine yön veren bir imparatorluk olduğu anlaşılmış ve İslam dünyasındaki itibarı bir hayli artmıştı. Peki, Müslümanlar açısından bunlar yaşanırken Hristiyanlarda durum nasıldı? İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı? İstanbul'un fethi Hristiyanları nasıl etkiledi? Fetih haberi Avrupa'ya ulaştığında Hristiyanların attıkları ilk adım ne oldu? Fatih, İstanbul'un fethinden sonra nasıl bir siyaset izledi?

Giriş Tarihi: 18.02.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 16:07
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FETİH HABERİ AVRUPA’YA NASIL ULAŞTI?
FETİH HABERİ AVRUPA’YA NASIL ULAŞTI?

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında, İstanbul'dan kaçanların Ege'deki adalara varmasından sonra, İstanbul'un düştüğü haberi her tarafa yayıldı.

Mektuplar yazılarak hızlı gemilerle Venedik senatosuna ve papaya gönderildi. 29 Haziran akşamı haber İtalya'ya ulaşmıştı. Mektup senatoda okunduğunda salonu derin bir sessizlik kapladı.

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HRİSTİYAN DÜNYASI ATLATAMAYACAĞI BİR ŞOKA GİRMİŞTİ
HRİSTİYAN DÜNYASI ATLATAMAYACAĞI BİR ŞOKA GİRMİŞTİ

Senato üyeleri korku ve şaşkınlık ile birbirlerine baktılar. Ağıtlar, çığlıklar birbirini takip etti. Kimisi saçını başını yolarken, kimisi de göğsünü yumrukluyordu.

Hristiyan dünyası bugün dahi atlatamadığı bir şoka girmişti. Kimse bu duruma inanamıyordu. Kimisi Bizans'ın yardımına gidilmediği için Avrupa'daki Hristiyan devletleri suçlarken, kimisi de Bizanslıların işledikleri günahların sonucunda bunların olduğunu ifade ediyordu.

İSTANBUL'UN FETHİNDE ZAFER KAZANDIRAN ŞAHİ TOPUNUN SIRRI

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PAPA ‘HRİSTİYANLIĞIN UTANCIDIR BU’ DİYE BAĞIRDI
PAPA ‘HRİSTİYANLIĞIN UTANCIDIR BU’ DİYE BAĞIRDI

Haber yayıldıkça her yerde yeni bir Haçlı seferi düzenleme fikri hâkim oldu. Haber papaya ulaştığında Papa V. Nicolas, "Hristiyanlığın utanıcıdır bu!" diye bağırmıştı.

En başta papa olmak üzere birkaç yıl heyecanla birlik sağlamaya çalışıldıysa da bu durumu kurtaracak bir sonuca varamadılar.

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FATİH’İN ROMA’YA KADAR GELECEĞİNİ DUYURDULAR
FATİH’İN ROMA’YA KADAR GELECEĞİNİ DUYURDULAR

İtalya'da Sırbistan'a herkes sıranın kendilerine geldiğine inanıyor ve korkuyordu. Vaizler şehir şehir dolaşarak halka durumu duyurdular.

İnsanların günahları yüzünden Doğu Roma'nın başkentinin Türklerin eline geçtiği, eğer insanlar dine dönmezlerse Fatih'in Roma'ya kadar geleceğini anlattılar.

İSTANBUL'UN FETHİNİN ÜÇ MANEVİ KAHRAMANI

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FETİH HABERİ İLE HRİSTİYANLAR PEK ÇOK AĞIT YAKTILAR
FETİH HABERİ İLE HRİSTİYANLAR PEK ÇOK AĞIT YAKTILAR

İstanbul'un Türklerin eline geçmesi Hristiyan dünyasında birçok ağıt yakılmasına sebep oldu. Bir Venedik şiirinde Hristiyanlığa şöyle sesleniliyordu:

"Ağıtlar yaksın, korkunç düşüşüme gökyüzü ve bütün Hristiyanlar! Bu ne biçim kader. Hristiyanları köleleştiren günahım ne benim. Felaketin bana yaklaştığını görmedi mi onlar."

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