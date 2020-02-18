İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı?
İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı?
İstanbul'un fethi, Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından müjdelenen ve tarihin en önemli hadiselerinden biri olarak kabul edilen bir zafer. Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği bu kutlu fetih ile Osmanlı'nın cihana hükmeden, dünya siyasetine yön veren bir imparatorluk olduğu anlaşılmış ve İslam dünyasındaki itibarı bir hayli artmıştı. Peki, Müslümanlar açısından bunlar yaşanırken Hristiyanlarda durum nasıldı? İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı? İstanbul'un fethi Hristiyanları nasıl etkiledi? Fetih haberi Avrupa'ya ulaştığında Hristiyanların attıkları ilk adım ne oldu? Fatih, İstanbul'un fethinden sonra nasıl bir siyaset izledi?
Giriş Tarihi: 18.02.2020
13:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
16:07
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