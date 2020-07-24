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24.07.2020

Ayasofya Camii'nde Kur'an tilaveti

86 yıllık aradan sonra Ayasofya Cami’de hasret sona erdi. Ulu mabed Ayasofya cemaatine kavuştu ve burada ilk Cuma namazı kılındı. Bu tarihi ana şahit olmak ve ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ayasofya’nın etrafındaki meydanları doldurdu. Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Asırlar boyu dimdik ayakta kalan, ihtişamını nesilden nesile aktaran Ayasofya, fethin en önemli sembolüydü. Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye çevrilen Ayasofya'da, ilk Cuma namazının 1 Haziran 1453 tarihinde kılındı.

Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı ile ilgili haberimize ulaşmak için tıklayın.

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