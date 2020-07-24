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24.07.2020

"Ayasofya şanına layık bir cemaat ile açılıyor"

Fikriyat'ın değerli yazarlarından Ekrem Demirli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi anlara tanıklık etti. Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti olan cami, 86 yıl sonra cemaatine kavuştu. Cemaatin Ayasofya'yı çok özlediğini dile getiren Demirli, yıllarca ulu mabedin açılacağı günü beklemiş olduğunu da ekledi. Bu tarihi ana şahit olmak ve ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ayasofya’nın etrafındaki meydanları doldurdu. Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

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