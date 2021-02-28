28 Şubat'ta ne oldu? Postmodern darbe sürecinde neler yaşandı?
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşen, toplumun hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat sürecinin üzerinden 24 yıl geçti. Tarihin kırılma noktalarından biri olan ve "postmodern darbe" olarak tanımlanan bu dönemde alınan kararlar, bir dizi antidemokratik uygulamaya zemin oluşturdu. Dini özgürlüklerin yaşanması önündeki engellerin kaldırılması, meslek liselilerin üniversiteye gitmesine engel oluşturan kararların iptali, parti kapatmanın zorlaşması, başörtü yasağının kaldırılması gibi uygulamalarla 28 Şubat'ın yol açtığı izler birer birer siliniyor.
Giriş Tarihi: 28.02.2021
15:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
16:38
28 ŞUBAT’A GİDEN YOLDA NELER YAŞANDI?
28 Haziran 1996'da merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında, Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisince (DYP) kurulan 54. Hükümet göreve başladı.
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🔸 DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldığı hükümet,
iddiasıyla tartışmaların odağı oldu. "rejimi tehdit ettiği"
🔸 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbakan'ın 24 Ocak 1997'de Kayseri'ye yaptığı gezi sırasında,
partiye uyarıda bulundu. tek tip elbise giyip bere takan il örgütü görevlileriyle ilgili
🔸 Söz konusu durumun
nu ifade eden Başsavcılık, RP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 30 gün içinde görevden el çektirilmesini istedi. "Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu"
BAŞÖRTÜSÜNÜ SERBEST BIRAKAN KARARI İMZAYA AÇTI
Başsavcılık, fesih işleminin yapılmaması halinde, RP hakkında kapatma istemiyle dava açılacağını da partiye iletti.
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🔸 RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın 31 Ocak 1997'de düzenlediği
ve sergilenen gösteriler "Kudüs Gecesi"ne İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri'nin de katılarak bir konuşma yapması nı daha da güçlendirdi. "rejim tartışmaları"
🔸 Başbakan Erbakan, 1 Şubat 1997'de itirazlara ve DYP'li bazı bakanların
tepkisine rağmen "imza atmayız" kararnameyi Bakanlar Kurulunda imzaya açtı. "üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan"
TANKLARLA GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞTILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığı, "Kudüs Gecesi"ni düzenleyen RP'li Belediye Başkanı Yıldız hakkında 2 Şubat 1997'de soruşturma başlattı.
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🔸 Söz konusu gecede konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Bagheri,
protesto edildi. 3 Şubat 1997'de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak
🔸 Bu süreçte, 28 Şubat'ın unutulmayacak görüntüleri olarak tarihteki yerini alan
"Sincan'dan tankların geçmesi" olayı yaşandı.
🔸 Sincan'da 4 Şubat 1997'de
gitti. 15 tank ve 20 kariyer, ilçeden geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına
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"Askerin uyarısı" olarak değerlendirilen bu gelişme, Sincanlılar tarafından "darbe oluyor" şeklinde algılanarak şaşkınlığa yol açtı.
KOALİSYONDA ÇATLAK OLUŞMAYA BAŞLADI
Yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçen dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, Sincan'dan tankların geçtiği gün Belediye Başkanı Yıldız'ı görevden uzaklaştırdı.
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🔸 Ankara DGM'deki sorgusunun ardından Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınan Yıldız,
tutuklandı. beraberindeki 9 kişiyle "yasa dışı silahlı çeteye yardım, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla
🔸 Tüm bu olup bitenler, dönemin
ciddi siyasi tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de dâhil olduğu
🔸 Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller,
Gelişmeler, koalisyon ortakları arasında çatlağa yol açtı. yaşanan süreçten duyduğu rahatsızlığı Başbakan Erbakan'a iletti.
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28 Şubat'ın utanç manşetleri
"DEMOKRASİYE BALANS" AÇIKLAMASI
Siyasiler arasında yaşanan gerginlik, kamuoyuna da yansıdı. Bu kapsamda, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri tarafından Ankara'da geniş katılımlı bir miting düzenlendi.
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🔸 İran Büyükelçisi Bagheri ise
ülkesine dönmek zorunda kaldı. Kudüs Gecesi'ndeki konuşmalarının ardından artan tepkiler üzerine
🔸 Kudüs Gecesi'nden 4 gün sonra İçişleri Bakanlığına bir yazı gönderen dönemin Cumhurbaşkanı Demirel,
ni istedi. "Belediyelerdeki köktendinci kadrolaşmanın derhal incelenmesi"
🔸 Bunun üzerine İçişleri Bakanı Meral Akşener, valiliklere gönderdiği yazıda
konunun araştırılması talimatını verdi. "Cumhurbaşkanı'na bilgi verilmek üzere"
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Başbakan Erbakan, 21 Şubat 1997'de Cumhurbaşkanı Demirel ile yaptığı görüşme sonrasında "Türkiye'nin rejim meselesi yok" açıklamasını yaptı.
🔸 Aynı gün, Washington'da Türk-ABD Konseyi kapanış balosunda konuşan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir,
şeklinde açıklamada bulundu. yıllarca zihinlerden silinmeyecek "Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık"