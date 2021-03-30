Hakikat yolcusu çağın Selmanları

İstanbul, hak aşığı bir misafirini daha sırladı ve öteye yolcu etti. Önce bağrına bastı sonra ötelere tevdi etti. Korona illeti veya virüsü hazan mevsimini uzatıyor ve her gün aramızdan yeni ve yaş yapraklar alıp götürüyor. Yeni canların toprakla buluşmasına vesile oluyor. Bunlardan birisi de adı çağın Selmanları zümresine altınla harflerle yazılacak hak aşıklarından Lübnanlı Rebii Haddad idi. Son yurdu Muhammed Ali Sabuni gibi İstanbul olmuştur. Korona illetinden müteessir vaziyette 28 Mart (2021) tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Her devrin adalet yolcuları da hakikat yolcuları da bulunmaktadır. Hakikat yolcularının sembolü ve piri Selman Farisi'dir. Hakkın peşinde bir ömür tükettiği rivayet edilir. 250 yıl kadar yaşadığı ve hakkı arayarak onu Medine'de yakaladığı söylenir. Lakin hakikate en yakın rivayet 80 kusur yıl kadar yaşamış olduğudur. 250 yıl ömrünün katma değeri olabilir. Abdurrahman Büyükkörükçü, Selman Farisi'nin ömrüne temas ettiği bir sohbetinde onun bu yaş meselesine temas eder. Elbette 250 yıl mübalağalı bir anlatım şeklidir. Bu ispat edilirse Şia tasavvurundaki yaklaşık 1280 yaşındaki Mehdi anlayışına da kapı aralamamız zor olmayacaktır. Yedi uyurlar veya Ashab-ı Kehf'in böyle bir hususiyeti varsa da onların uyutularak 3009 yıllık bir ömre sahip oldukları varsayılabilir.

Selman-ı Farisi Hak aşıklarının piridir. Döneminde şarkı ve garbı turlayarak Medine'de yanan ilahi nura ulaşmış ve doğuşuna tanıklık etmiştir. Anadolu, Şam ve Hicaz'ı dolaşarak sonunda hakikat arayışını Medine'de noktalamıştır. Ardından hakkın peşinde mücadele ederken Hazreti Ali ordusunun saflarında şehadet şerbetini içmiştir. Bugün de onun kademi üzerine giden hak aşıkları vardır. Bunlardan birisi Lübnanlı Rebii Haddad olmalıdır. İkincisi de ona benzeyen Yusuf Estel adlı ihtida eden ve İslam'a yol bulan Amerikalı eski papazdır. Yusuf Estel hakkında rahmetli Şevket Eygi bir broşür tanzim etmiştir. Yusuf Estel, hayat serüvenini 'karanlıktan aydınlığa çıkan, giden yolculuk' şeklinde özetlemiştir. Hayat serüvenlerine ve fiziki hallerine veya heyetlerine baktığınızda birbirlerini tamamlıyorlar. Yusuf Estel, Amerikalı birisi olarak Hristiyan bir ailede dünyaya geliyor. Rebii Haddad da babası Hristiyan (muhtemelen Maruni) birisi olarak dünyaya geliyor ve ardından vaftiz olmak yerine İslam'a teslim oluyor ve ardından ruhunu İstanbul'da rabbine teslim ediyor.

Eski Yugoslavya'daki gibi Lübnan'da da dinler iç içe yaşıyorlar. Zaman zaman da karma evlilikler oluyor. Rebii Haddad işte bu karma evliliklerden birinde dünyaya geliyor. Babası Hristiyandır. Lakin o zahiren annesinin gerçekte ise kendi yolunu seçiyor. 18 yaşında İslam ile ilgilenmeye başlıyor ve 19 yaşında İslam'ı seçiyor. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde okuyor. Lübnan, iç savaşa günlerinde aile oğullarına çatışma ortamından uzak tutmak ve fail-i meçhule gitmesini önlemek için eğitim almak üzere ABD'ye gönderiyor. Burada da Yusuf Estel ile aynı atmosferin havasını soluyorlar. Nabraska'da mekanik mühendislik eğitimi alıyor. Sonraki hayatını İslami mücadeleye ve hayır ve gönüllü hizmetlere ve çalışmalara adıyor.

Ardından hakikat arayışı onu Pakistan'a çekiyor. Pakistan'a intikal ediyor ve burada Afgan Mücahitlerine yardım ve hizmet veriyor. Bu nedenle olmalı Abdullah azzam'ın oğlu Huzeyfe sosyal medya hesaplarında Rebii Haddad ile ilgili hararetli bir veda mesajı yazmıştır. Afganistan'da yolları Abdullah Azzam ie buluşmuş olmalı. Huzeyfe'nin ifadesine göre üç arkadaşıyla birlikte bolluk içinde yüzdüğü Amerikan hayat tarzını ve refahını tepiyor, bırakıyor ve Meryem Cemile'nin izinden Pakistan'a vasıl oluyor ve burada kendisini Afgan cihadının hizmetine veriyor. 1992 yılında alemşumul/küresel çapta bir yardım derneği kuruyor. 2001 yılına kadar bu cemiyetin başkanlığını yürütüyor. Müslüman Alimler Birliği'nin (Rabıtatu Ulema-il Müslimin) üyesi idi. Lübnan'da faaliyet gösteren Sünni Akımın Genel Sekreterliğini yapıyordu. Türkiye'de faaliyet gösteren kanallardan 9'uncu Kanal'ın da yorumcuları arasında bulunuyordu. Mücadelesini şu üç hususla özetlemek mümkün. Ehli sünnet vurgusu. Bu anlamda Lübnan, Suriye ve Irak ile Yemen'de ehl-i sünnet mensubu kitlelerin müdafaasını yapmıştır.

Hayatının diğer bölümleri komünizm ile siyonizm ile mücadeleyle geçmiştir. Bu nedenle de Filistinli Alimler Birliği gibi birlikler vefatı üzerine teessürle dolu taziyeler yayınlamışlardır. Pakistan-Afganistan hattında komünizm ve Sovyet işgaliyle mücadele etmiştir.

Abdullah Azzam'ın Kuveyt'te Ahmet Kattan Minberindeki verdiği hutbedeki gibi Afganistan ile Suriye ve Filistin cepheleri arasında görünmez bir bağ ve hat vardır. Abdullah Azzam'ın Kuveyt'te irat ettiği son hutbesinin adı 'Kabil'den Kudüs'e başlığını taşımaktadır. Rebii Haddad da ümmetin Kudüs ve Aksa hususundaki görevlerini hatırlatmıştır. Rebii Haddad Filistin'in fahri hemşerisi idi. Bu yüzden de Filistinliler onu kendi çocukları gibi bağırlarına basmışlardır.

Kısaca Rebii Haddad direniş odaklı bir hayat sürmüştür. Bu koşuşturma sırasında ecel kendisini İstanbul'da yakalamıştır. Çağın Selman'larından olan Rebii Haddad'ın kutlu mirası da İstanbul'a kalmıştır. Hakikat arayışı onu hakikatle tanışmaya, buluşmaya ve ötesinde hakikat yolculuğuna çıkarmıştır. Rol modeli veya ilk arketipi arayış yolunda kendisine rehberlik eden Selman Farisi'dir. Piri nasıl Medine'ye ulaşmış ise Rebii Haddad da İstanbul'a vasıl olmuş ve burada karar kılmış ve eceline merhaba demiştir. İnna lillah veinna ileyhi raciun.

Bilal sadakat ve dostluk timsalidir. Selman hak ve hakikat yolcusudur. Ebu Zer ise adalet yolcusudur ve bu nedenle de duruşu emsallerinden biraz daha keskin olmuştur. Toprak altında veya üzerinde iyilere selam olsun.

Mustafa Özcan