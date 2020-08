Canlılarla ilgili sorunlar

Söz konusu teori uyarınca bireyoluş ile soyoluş birbirlerini şart koşarlar. Biri olmaksızın öbürü düşünülemez. Nitekim genler durağan unsurlar değildirler. Gen, Beadle ile Tatum'un belirlemiş bulundukları "bir gen, bir enzim" ilkesi uyarınca protein birleştirimini/sentezini, dolayısıyla enzimin yapısını düzenleyen etken olmakla birlikte, kendi de benzer düzenlemelere bağlıdır. Başka bir deyişle, genin kendisi nasıl düzenleniyorsa, enzimin meydana geldiği protein birleştirimini de öyle düzenler. Nitekim geni düzenleyen etken, doğal ayıklanmadır.

Yukarıdaki düşünce şöyle de açıklanabilir: Canlının özelliklerinden bireyoluş- lu gelişme, yânî bir bakıma büyüme belirli bir ânda canlının öteki özelliklerinden biri olan soyoluşsal gelişmenin, yine bir anlamda çoğalmanın dahî imkânını hazırlar. Nitekim söz konusu süreç, evrim teorisinde yer alan şu varsayımla dile getirilmiştir: "Belirli büyüklüğe eriştikten sonra, kendilerini eşlemekiçin sağlıklı yöntemler geliştiren canlılar, doğal ayıklanma yönünden de desteklendiler."[1] Geniş kapsamlı bir açıklamayla ifâde edilmiş yukarıki varsayım, daha özgülce belirlenmiş birini gerektirir. Hücre teorisi çerçevesindeki daha özgül olan varsayım, bu kere eşlenmenin nasıl olageldiğini açıklamakla yükümlüdür; şöyle ki: "Nükleik asitler kendilerini eşleyebildiler. Onların kimya yapısındaki biyolojik talimatlar, hücre bölünmesi sırasında yeni hücrelere geçer."[2]

Nükleik asitlerin yapıtaşları nelerdir? Biyolojik talimatlardan ne anlaşılır? Hücre bölünmesi nasıl olur? Bu soruları da bunlara benzer başkalarını da kısmen hücrebilim ile moleküler teorinin, büyük ölçüde de genetiğin varsayımları ile teorileri cevaplandırır: "Nükleik asitler, nükleotit denilen birkaç çeşit daha küçük molekülden oluşmuşlardır. Gerek RNA gerekse DNAsidinde her nükleotit, fosfat, azot içeren bir bazdan meydana gelir. Watson ile Crick tarafından ileri sürülmüş DNA modeli, bu moleküllerin, benzerlerini nasıl yaptıklarını açıklayabilen bir varsayımın kurulmasına ışık tutar. Bahis konusu modele göre, DNA molekülü merdiveni andırır. Merdivenin her basamağı, bir pürin — pirimidin çiftinden oluşur. DNA molekülü kendini eşleyeceğinde, merdiven basamakları orta yerden ayrılırlar. Uygun çeşitteki nükleotitlerden kurulmuş yeni eşler, her dizi boyunca yerlerini alırlar. Böylece her yarı molekül, yarım hâlini giderip tamamlanmağa başlar. Oluşan iki yeni molekülün yapısı birbirinin aynıdır.[3]

(Ş. Teoman Duralı'nın, Dergah Yayınları'nca yayınlanan 'Hayatın Anatomisi – Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi' isimli kitabından alıntılanmıştır.