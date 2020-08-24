Mercidabık Savaşı tarihi hakkında bilgiler

Osmanlı Devleti'nin 1516 yılında Suriye'nin Halep kentinde Memlük Ordusu'na karşı kazandığı Mercidabık Muharebesi'nin bugün 504'üncü; Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 4'üncü yıl dönümü… Mercidabık Zaferi askeri, siyasi ve iktisadi politikalarımıza önemli faydalar sağladı. Fırat Kalkanı Harekatı da ikinci Mercidabık Zaferi olarak tarihe geçti. Balkanlar'dan Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik-beraberlik içerisinde yaşaması sağlandı. Bu vesileyle, büyük komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 24.08.2020
10:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
11:12
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