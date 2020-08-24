Mercidabık Savaşı tarihi hakkında bilgiler

➡ Mercidabık Seferi'nin, Osmanlı Devleti'nin doğu ve güney sınırlarını emniyete almak, tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek ve Müslüman halkların birliğini temin etmek amacıyla çıkılmış kutlu bir seferdir.

➡ 1516 yılının 24 Ağustos günü zaferle süslenen bu sefer, Türk İslam tarihi açısından askeri bir zafer olmasının çok ötesinde başta Mezopotamya ve Kuzey Afrika olmak üzere çok geniş bir coğrafyada yüzyıllarca sürecek olan barış, huzur ve adaletin mihenk taşı olmuştur.