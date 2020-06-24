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Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Manuçehr

Minaresinde Kufi yazı türüyle 'Bismillah' yazan, Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Manuçehr, restore edilerek ibadete açılacak. Projeye Türkiye genelinde bölgesel bazda faaliyet yürüten 26 kalkınma ajansı maddi destek verecek. Restorasyon çalışmalarının Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021'de tamamlanması planlanıyor. İşte Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebu'l Manuçehr hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 08:54
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Anadolu'nun ilk Türk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor
Anadolu'nun ilk Türk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor

Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazanmasının ardından, bugün Ani Harabeleri olarak bilinen yerde inşa edilen Anadolu'nun ilk Türk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor.

1072'de Ebu'l Manuçehr Bey tarafından yaptırılan ve onun adını taşıyan cami, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda restore edilecek.

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Ebû'l Menuçehr Bey tarafından yaptırıldı
Ebû'l Menuçehr Bey tarafından yaptırıldı

Ani Ören Yeri'nde iç kaleye çıkan yolun güneyinde bulunan plato üzerine inşa edilen Menuçehr (Menuçihr) Camii, planı bilinen ve günümüze sağlam bir şekilde ulaşan en eski Selçuklu dönemi eserlerinden biri.

Ani şehrinin Selçuklular tarafından fethedilmesinden sonra 11. yüzyılda Ebû'l Menuçehr Bey tarafından yaptırıldı.

Anadolu'yu Türkiye yapanlar

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26 Ağustos 2021'de tamamlanacak
26 Ağustos 2021'de tamamlanacak

Protokol kapsamında, Türkiye genelinde bölgesel bazda faaliyet yürüten 26 kalkınma ajansı, projeye maddi destek verecek. Restorasyon çalışmaları Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021'de tamamlanacak ve cami ibadete açılacak.

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Tavanı zengin Selçuklu motifleri ile süslü
Tavanı zengin Selçuklu motifleri ile süslü

Dikdörtgen planlı iki katlı yapının tavanı, zengin Selçuklu motifleri ile süslü. Caminin 99 merdivenli minaresinin gözcü kulesi olarak da kullanıldığı belirtiliyor.

Anadolu'nun en eski İslami eseri: Tokat Garipler Camii

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2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi
2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Kars'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Ebu'l Manuçehr Camii, Ani Arkeolojik Alanı'ndaki diğer anıtsal eserlerle birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi.

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