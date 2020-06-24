Minaresinde Kufi yazı türüyle 'Bismillah' yazan, Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Manuçehr, restore edilerek ibadete açılacak. Projeye Türkiye genelinde bölgesel bazda faaliyet yürüten 26 kalkınma ajansı maddi destek verecek. Restorasyon çalışmalarının Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021'de tamamlanması planlanıyor. İşte Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebu'l Manuçehr hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 24.06.2020
09:23
Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
08:54
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Anadolu'nun ilk Türk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor
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Ebû'l Menuçehr Bey tarafından yaptırıldı
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26 Ağustos 2021'de tamamlanacak
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Tavanı zengin Selçuklu motifleri ile süslü
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2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi