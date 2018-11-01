Anadolu'yu Türkiye yapanlar

Orta Asya bozkırından başlayan macera Osmanlı ile birlikte Viyana'ya kadar dayandı. Bozkırdan atını sürmeye başlayan Türkler, İslam olduktan sonra dünyaya yeni bir söz söylemek istediler: Nizam-ı Âlem. Yeryüzüne yeni bir nizam getirmek için atlarını Anadolu'ya sürdüler. Kimi Horosan'dan geldi kimi Özbekistan'dan kimi Türkistan'dan...Bin yılı aşkın yıldır binbir bela ile mücadele ederek Anadolu'yu vatan yaptı Türkler. Anadolu'nun ilk fetih yıllarında burayı Türkiye yapan önemli şahsiyetleri sizler için derledik.