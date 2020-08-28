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İSLAM DÜNYASI

'da başörtülü öğretmenin hukuk zaferi

Yayınlanma Tarihi: 28.08.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 11:46
Almanya'da başörtülü öğretmenin hukuk zaferi

'da mahkeme, taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına hükmetti.

Federal , taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına hükmetti.

Erfurt'ta bulunan Mahkemesinde görülen temyiz davasında başörtüsü taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına karar verildi.

eyaletinde 2005'te yürürlüğe giren 'nda yer alan genel başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğu görüşüne varan mahkeme bir alt mahkeme olan Eyalet Mahkemesinin tazminat kararını onadı.

Başörtülü öğretmen adayının gerekçeli karar açıklanana kadar öğretmen olarak işe başlayıp başlayamayacağı henüz bilinmiyor.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Berlin Eyalet Adalet Senatörü Dirk Behrendt, "Çok dinli bir toplumda bir kimsenin kafasının içindekiyle ilgilenilmeli, üstündekiyle değil. Beklenen bir karardı. Şimdi bu yasama döneminde Tarafsızlık Yasası değiştirilmeli ve yasa üzerindeki ihtilaf artık kadınlar üzerinden yürütülmemelidir. Berlin artık liyakatli öğretmenlere karşı ayrımcılık yapamaz." ifadelerini kullandı.

Federal İş Mahkemesinin kararında ayrıca Anayasa Mahkemesinin 2015'te verdiği karara atıfta bulunuldu.

Almanya 2015 yılında iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş, bu kararda da "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmişti.

DAVA SÜRECİ

Berlin İş Mahkemesi, bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine açtığı davayı, 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek reddetmişti.

Bunun üzerine Eyalet İş Mahkemesi yerel mahkemenin kararını haksız bulmuş ve mağdur öğretmen adayına 5 bin 159 avro tazminat ödenmesine karar vermişti.

Berlin bunun üzerine davayı Federal İş Mahkemesine temyize götürmüştü.

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Etiketler ALMANYA iş mahkemesi Anayasa Mahkemesi Federal İş Tarafsızlık Yasası Eyalet Mahkemesi Berlin başörtüsü

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