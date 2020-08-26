Hama'da Esed rejimine bağlı hastanelerdeki serumlar zehir saçıyor

Bölgede Esed rejiminin Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde söz konusu serumların kullanılmaya devam edildiği, sivillerin hasta çocuklarını hastaneye götürmekten çekindiği öğrenildi.

Rejimin Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen serumlarda, hastane yetkililerinin incelemeleri sonucu yabancı bir madde tespit edildi.

Son 10 günde ateşleri yükselerek tedavi için özel hastanelere nakledilen onlarca çocuktan ikisi yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Ulusal Hama Hastanesi ile el Esed Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara takılan serumlar, kan zehirlenmesine yol açtı.

Suriye 'de Beşşar Esed rejimin kontrolündeki Hama ilinde, rejimin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde verilen serumlar zehir saçıyor. Rejime bağlı hastanelerde, son 10 günde 2 çocuğun ölümüne yol açan serumlar kullanılmaya devam ediyor.

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