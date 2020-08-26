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DÜNYA

Hama'da rejimine bağlı hastanelerdeki serumlar saçıyor

Yayınlanma Tarihi: 26.08.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 20:25
Hama'da Esed rejimine bağlı hastanelerdeki serumlar zehir saçıyor

'de Beşşar rejimin kontrolündeki Hama ilinde, rejimin bağlı hastanelerde verilen serumlar saçıyor. Rejime bağlı hastanelerde, son 10 günde 2 çocuğun ölümüne yol açan serumlar kullanılmaya devam ediyor.

Beşşar rejiminin kontrolündeki Ulusal Hama Hastanesi ile el Esed Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara takılan serumlar, kan zehirlenmesine yol açtı.

Son 10 günde ateşleri yükselerek tedavi için özel hastanelere nakledilen onlarca çocuktan ikisi yaşamını yitirdi.

SERUMLARDA YABANCI MADDE TESPİT EDİLDİ

Rejimin Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen serumlarda, hastane yetkililerinin incelemeleri sonucu yabancı bir madde tespit edildi.

Bölgede Esed rejiminin bağlı tüm hastanelerde söz konusu serumların kullanılmaya devam edildiği, sivillerin hasta çocuklarını hastaneye götürmekten çekindiği öğrenildi.

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Etiketler zehir Sağlık Bakanlığına Suriye esed

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