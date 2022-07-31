Medeniyetimizde Muharrem ayı

◻ Osmanlı Devleti'nde Muharrem ayının güzide yerinin hissedildiği mekanlardan birisi de tekkelerdi.

◻ Öyle ki Muharrem ayı, en fazla etkisini tekkelerde gösterir ve bu ay, tekkelerin en mahzun ayı olurdu.

◻ Muharrem ayında tekkelerde suyu asgariye indirmek, az yemek, az içmek, az uyumak önemli bir uygulama idi.

◻ Ay boyunca tekkelerde Hz. Hüseyin ve Kerbelâ ile ilgili nağmeler dile dökülür, cûş-u hurûşa gelen dervişler, şiirle bestenin ve yanık sesin en güzel örnekleriyle inler, gözyaşı dökerlerdi.

Cûş-u hurûş:

Neşe ve âhenk