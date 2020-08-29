Türk edebiyatında önemli bir motif: Kerbela

Türk muhayyilesinde Kerbelâ, Hz. Hüseyin'le ailesinin ve yakınlarının topluca şehit edildiği bir yerin adı olmanın dışında bu kötü hadiseyi ihtiva eden, pek çok şair ve edip tarafından "vak'a-i dilsûz-i Kerbelâ, haber-i Kerbelâ" gibi adlarla da anılan acıklı bir konunun adıdır.

Hz. Hüseyin'in başsız bedeninin gömüldüğü, türbesinin yapıldığı ve ardından suya kavuşturulup çöl ortasında güzel bir vahaya dönüştürüldüğü Kerbelâ, Osmanlı tarihi boyunca Türk hacılarının uğrak yeri oldu ve Türk tasavvuf kültürünü derinden etkiledi.