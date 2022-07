Yazma Kur’ân-ı Kerîm'ler nasıl hazırlanırdı? - 1

Resim-1'de gördüğünüz mustatil (dikdörtgen) tezhib örneğinin, aşağı yukarı beş asırlık bir geçmişi vardır. Sahibi olduğu yazma eserlerle iftihar ettiğimiz Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi-YY913'de saklı bulunan Kur'ân-ı Kerîm'den alınan bu 16x11 cm. eb'âdındaki zahriye, yapıldığı zamanki canlılık ve parlaklığı ile asırlara meydan okumaktadır; onu hazırlayan ellerin, cihanda nâm ü nişânı kalmamışsa ne çıkar?

XVI. asra kadar, mushafların baş tarafına, yâni Fâtiha sûresinden evvel gelen birkaç yaprağa, kitabın eb'âdına uygun dikdörtgen veya beyzî (oval), yâhud da yuvarlak tezhîb yapılması âdet idi. Zamanla terk edilen bu bezeme şekline, yeri îtibâriyle zahriye (zahr, sırt mânâsına geldiğine göre sırtlık demekdir) ismi verilir. Bâzan yalnız tezhîble bırakılır, bâzan da içine bir âyet veyâ temellük kitâbesi (yani kitabın kime âid olduğunu gösteren ifade) yazılırdı. Birkaç sahîfe devâm eden zahriyeler de görülmüşdür. Nitekim, bu mushafın da dört zahriyesi mevcûddur, fakat birini örnek olarak veriyoruz.

Zahriye hakkında şu îzâhat vesîlesiyle, yazma bir Kur'ân-ı Kerîm'in hazırlanışında emeği geçenlerin, evvelâ Allah'ın rızâsını tahsîl, sonra da maîşetlerini temîn husûsundaki gayretlerini belirtmeden önce, mushaf için lüzumlu ana malzemeden bahsedelim:

Kâğıd: Tercîhan, Şark'dan (bilhassa Hindistan'ın âbâdî kâğıdları) gelen ham kâğıd tabakaları, beyaz renk gözü yorduğu için, bazı nebâtî maddelerin (çay, soğan kabuğu, tâze ceviz kabuğu v.b.g.) kaynatıldıkları suya renk vermeleriyle, tekne içinde o suya batırılır ve böylece hafif renk kazandıktan sonra kurutulurlar. Bu kâğıtların üzerine, un veya nişasta pişmişi, yâhud şapla kestirilmiş yumurta akı sürülmekle âharlenmiş, yâni terbiye edilip cilâlanmış olurlar. Böyle bir kâğıda mürekkeple yazıldığı vakit, şayet hatâ varsa, kazımakla, hattâ yalamakla, iz bırakmadan çıkar. Eskiden, okumuş yazmış insanlar hakkında kullanılan "mürekkeb yalamış" tâbiri de bundan kinâyedir.

Üzerlerine sürülen âharin çatlamaması için kâğıtlar, çakmak taşından yapılmış, iki kollu mühre denilen bir nev'i el presi ile mührelenir (Resim 2). Eğer bu yapılmazsa âharli kâğıdda شكاف şigâf denilen çatlaklar oluşur. En az altı ay dinlendirilen âharli kâğıtlara, eskidikçe daha güzel yazılır.

Mürekkep: Eski mürekkeplerimiz, bezir yağı, neft yağı, balmumu gibi yakıldığında is veren maddelerden, bin zahmetle çıkartılan isin suda eritilmiş arap zamkı (gummi arabicum) ile muayyen nispette karıştırılıp, uzun müddet havanda dövülmesiyle hazırlanır. Kısacası, eski mürekkeplerimiz, titizlikle elde edilmiş bir is süspansiyonudur ve kat'iyyen solmazlar.

Kalem: Diğer san'at yazılarında olduğu gibi Kur'ân yazmak için de kamış kalem kullanılmışdır (Resim 3). Bunlar, kalemtıraş denilen ve kalem açmak maksadıyle yapılan bir nevî keskin kalem bıçağı ile açılır, ağzı da yazılacak yazı kalınlığına göre kesilir (katt), ayrıca, mürekkebin akışını sağlamak üzere, bu ağız dikine çatlatılırdı (şakk).

Hattatlar, kaleme çok hürmet göstermişlerdir. Hattâ, bâzıları, ömür boyunca açdıkları kalemlerin yongalarını saklayıp, vefâtlarında, bunların yakılmasıyla ısıtılacak suyun, cenazelerinin gaslinde kullanılmasını vasiyet etmişlerdir. Kalem hizmetkârları için ne kadar mânâlı bir son temizlik değil mi?

Fazla yazmakla ağzı yıprandığı için, kamış kalem yerine, geçen asırdan îtibâren, cava kalemi ismiyle mâruf, Cava adasından gelen sert bir cins kamış, mushaf yazmakda kullanılmağa başlanmışdır.

Şimdi artık mushafımız, hattatın göz nûru ve el emeği ile kimbilir kaçıncı defa olarak vücûd bulmağa başlıyacakdır...

Kur'ân yazmak da XVI. asra kadar kûfî, muhakkak, reyhânî, sülüs, nesih gibi yazı çeşidleri, münferid veyâhud muhakkak-nesih, muhakkak-reyhânî, sülüs-nesih, sülüs-reyhânî gibi iki hat cinsi karışık olarak kullanılmış ise de Kitâbullah için ecdâdımızın zevkıne en uygun düşeni nesih hattıdır. Esâsen, Şeyh Hamdullah'dan (1429-1520) bu yana, diğer yazı cinsleri gibi nesih de Osmanlı hattatlarının elinde bir kelebek kadar hafif ve rahat okunur hâle gelerek, dört asır boyunca daima tekâmül gösterir.

Her şeyden önce, mushafın ne büyüklükde yazılacağının tesbîti îcab eder. Büyükden küçüğe doğru, eb'âdına göre Kur'ân-ı Kerîm'lere şu isimler verilir: Câmi mushafı, Büyük kıt'a Kur'ân, Vezîrî kıt'a Kur'ân, Küçük kıt'a (sümün) Kur'ân, Sancak Kur'ânı (Sancağın tepesine takılan en küçük boy).

Âyetleri, satıra düzgün bir şekilde oturtmak îcab etdiğinden, her sahîfede bunun tahakkuku için mıstar denilen âlet kullanılırdı. Sahîfenin yazılacak sâhası ve satırların arası, ayrı bir mukavva üzerinde çizgiyle tesbit edildikden sonra, bu çizgilerin başından sonuna bir ibrişim iplik, iki ucu altdan dikişlenerek gerilir, böylece çizgiler kabartma bir hâle sokulur. İlâhî metnin yazılacağı her bir yaprak, daima aynı yere getirilmek şartı ile bu mukavvanın üstüne konur ve parmaklar ibrişimlerin üstünde hafifçe dolaşdırılırsa, satır çizgileri iz hâlinde kâğıda çıkar (Resim 4). Böylece, her satır çizgisini teker teker çizmek külfetinden âzâd olunurdu.

Mushaflar, bütün eski san'at yazılarımız gibi, sağ diz dikilerek, altlık denilen düzgün bir zemin üstünde yazılırdı. Her sahîfedeki satır sayısı 11, 13, 15 olabilirse de istisnaları yok değildir. Bir de yine 15 satırlı olan ve bilhassa Kur'ân'ı hıfzedenler için kolaylık sağlayan âyet-berkenar mushaflar vardı. Bunlarda, sahîfenin sonuna gelen âyet mutlaka o sahîfede biter, yeni sahîfe başka bir âyetle başlar. Bu usûlün, ne zaman ve kimin tarafından tertîb olunduğu meçhul ise de pek eski değildir.

Bizde âyet-berkenar mushaf yazmakda en çok tanınan hat üstâdı Hasan Rızâ Efendi'dir (1849-1920). Bu tarz, hattatın serbest yazmasına mâni olup onu kayd altına aldığından, ancak mecbur kalındığında benimsenmişdir.

Matbaanın bize girmediği devirlerde, ömrünü sâdece mushaf yazıp çoğaltarak değerlendiren bir hattat zümresi vardı. Onların yazı yazmakdaki sür'atleri göz önüne alınırsa, birer canlı matbaa hükmünde oldukları daha iyi anlaşılır.

Daima Kur'ân kitâbetiyle uğraşmayan yazı üstâdları, tamamı 30 cüz (her cüz, 20 sahîfelik bir Kur'ân formasıdır) olan Mushaf-ı Şerîf'lerin onuncu cüzünden îtibâren yazmaya başlayıp nihâyete kadar bitirirlerdi. Sonra, Fâtiha'dan, yâni en başdan alarak onuncu cüze kadar olan kısım tamamlanırdı. Baş tarafın kemâle ermiş bir nesih hattıyla olabilmesi için bu yola gidilirdi. Zira, daha ibtidâî yazılan yerler, onuncu cüzden sona doğru azalarak kaybolurdu. Bu uygulamaya okuyanı aldatmak gibilerden bir mânâ verilmemesini bilhassa belirtmeliyiz. Çünkü bu sahifelerdeki yazı farkını sâdece hattatın gözü fark eder.

Her sahîfenin yazı kısmı tamamlanınca, daha ince kalemle, okumağa yardımcı olan harekeler, sonra yine başka bir kalemle ve kırmızı renkli surh mürekkebiyle secâvend denilen duraklama işâretleri konurdu. Bu arada, bir hatâ olup olmadığına bakılır, şâyet varsa o yaprak çıkartılırdı ki, bunlara muhreç sahîfe denilir.

Hattat, mushafın sonuna geldiğinde, duâ faslının dışında kendi adını (buna ekli olarak babasının adını) yazdığı gibi hocasını da belirterek duâya hepsini dâhil eder. Bu kısma ferağ kaydı, ketebe sahîfesi, imzâ sahîfesi, hâtime sahîfesi adı verilir (Resim 5). En nihâyete mushafın yazıldığı hicrî târih de konulur. Târihi ihmâl eden hattatlar da az değildir.

Îtina ile hazırlandıkları için san'at kıymeti olan mushafların yazılması çok zaman alırdı. Bu müddet hattatın sür'atine ve ruh hâletine göre, elbette azalır ve çoğalır. Bu husûsda bir misâl arzedeyim: Son devrin nesih üstâdlarından Yahyâ Hilmi Efendi (1833-1907) gençliğinde Hacca gitmeğe hazırlanırken, annesi de birlikde gelmek ister. İkisine yetecek para yok... Ramazan'ın ilk günlerinde bir Kur'ân'a başlıyarak, yarım cüz gündüz, yarım cüz gece yazmak suretiyle, bayrama kadar yirmialtı günde tamamlar. Annesi, bu mushafı varlıklı bir zata gütürüp karşılığında 7.500 kuruş alır ve oğluyla birlikde hacca gider. Aynı hattat, ömrünün son yıllarında başladığı bir Kur'ân'ın her gün bir, iki sahîfesini yazabilmişdir ki, bu sür'at ile mushaf bir buçuk senede ancak tamamlanmışdır. Bir ay nerede, bir buçuk sene nerede?...

Mushafın yazılması bitince, sıra tezhîbine gelir. Tezhîb, altınlamak demekse de tezyînat mânâsına da kullanılan bir kelimedir. Tezyînatın içine altında muhtelif renkler de girer. Tezhîb ile uğraşanlara, müzehhib/müzehhibe denir. Bunlar, mushafın karşılıklı gelen iki sahîfesine (yâni Fâtiha ile Bakara süresinin baş tarafı) husûsî ve zengin bir tezhîb yaparlar. Yazma Kur'ân'ların bu en gösterişli sahîfelerine -ki müze ve koleksiyonlarda ekseriya burası açıkdır- serlevha ismi verilir. Ondan sonraki daha fazla yazı ihtiva eden sahîfelere tezhîb yapılmaz. XVI. asrın mâruf hattatı Ahmed Karahisârî'nin Kānunî Sultan Süleyman için yazdığı ve hâlen TSMK-H.S. 5'de bulunan nadîde mushafda olduğu gibi, bunun da istisnaları vardır. Zira, bahsedilen bu Kur'ân'ın her sahîfesinde ayrı bir tezhîb nümûnesi, bakanları hayrete garkeder. Böyle müstesna mushaflar hariç, diğerlerinde, serlevhadan sonraki sahîfelerde yazının etrafına altın cedveller ve bunun da kenarlarına tahrir denilen başka renkde çizgiler çekilmekle yetinilir. Tahrir, etrafına çekildiği şekilleri ortaya daha iyi çıkartır.

Hattatın, yazarken iki âyet arasında bırakdığı boşluğu, müzehhibler, rozet biçimi bir tezyînî şekille doldururlar. Buna durak denir. Durakların mümkün mertebe birbirinden farklı işlenmesi, mushafın rağbetini arttırır. Ayrıca, her yirmi sahîfede bir konulan cüz işâreti cüz gülü, her beş sahîfede bir hizb gülü, secde âyetleri hizasına konulan secde gülü ve her sûrenin başına yapılan sûre başı tezhîbi, müzehhiblere hüner gösterme vesîlesi olmuşdur. Tezhîb bitdikden sonra, hattat, beyaz üstübeç mürekkebi ile sûre isimlerini ve cüz, hizib, secde yerlerini yazar.

Mushaf tezhîblerinin en ince ve zengin bir üslûbla yapıldığı, bilhassa XVI. asırda, tezhîb, müşterek bir çalışma ile hazırlanırdı. Öyle ki, meselâ cedvelleri ayrı bir grup (bunlara cedvelkeş denir), tahrirleri ayrı bir grup çeker, durakları bir başkası yapar, diğer biri altın ezer, öteki sürer, bir diğeri renk koyar… Bilhassa Saray Nakışhânesi'nden çıkan o nâdide eserler hep böyle vücûda gelmişdir. Bu ince işlerde, usta müzehhibler nezâretinde, yüzünde yeni tüy biten gözü yorulmamış gençler çalıştırılırdı.

Son asırların tezhîb işleri, bir usta ve birkaç çırağının, yavaş da olsa, şahsî mesaileriyle ortaya çıkmışdır. Bunlar, hangi üslûbda ve hediyesi kaça tezhîb yapacaklarını göstermek için, muhreç Kur'ân sahîfelerine nümûnelik tezhîb hazırlarlar ve mushaf sahibi hangisini tercih ederse, o tarzda bir iş işlerlerdi.

Tezhîbi de bitdikden sonra, sıra artık mushafın cildlenmesine gelir. Eski devirde müzehhiblerin çoğu, aynı zamanda mücellid olduklarından, Kur'ân-ı Kerîm'in üstüne şemse denilen klâsik tarzdaki cildi de onlar yapardı. Şemse kap, mukavvaya gerilen tıraşlanmış ince keçi veya koyun derisi üzerine, tezyînî şekiller ihtiva eden ve elde oyularak hazırlanmış kalıpların bir kāide dairesinde basılmasıyle vücûde getirilir; sonunda ekseriya altın sürülerek bezenir. Cildin alt kabına bağlı olan mıkleb çıkıntısı, mushafın yaprakları arasına girerek, hatim sürenler için işâret koymakda yardımcı olur.

Müze ve kütübhânelerimiz şemse cildlerinin emsâlsiz örnekleriyle doludur. Şunu da ilâve edelim ki, mistik tarafı ağır basan bu san'atlarla uğraşanların hemen hepsi, müreffeh olmakdan çok uzak, kanaatkâr bir hayat sürmüşlerdir. Burada, eski bir mısraı zikretmek lâzım: "Mücellidlik kanaatdir, değildir cem'i mâl edmek" (Mücellidlik kanaat sâhibi olmakdır, mal toplamak değildir).

Zâten, san'at tarîhimizde, kanaatkârlık ve hakikî san'atkârlık dâimâ berâber yürümüşdür! Pek çok kimsenin emeği ile ortaya çıkan bu gibi ince san'at eserlerine, zamanımızda, "Bunlarla neye uğraşmışlar?" diye dudak bükerek bakan maddeci zihniyete, et ve kemikle değil, akl-ı selim ve zevk-ı selim ile insan olunabileceği hatırlatılarak, bu eserlere insaf ve ibret gözüyle tekrar bakmaları tavsiye edilir.

Kur'ân-ı Kerîm'i en güzel yazanlardan ve tezhîb edenlerden bahis açmağa çekiniyorum. Zira o kadar çok var ki, hepsinden bahsedememekle haksızlık yapmış olacağım. Hele bunların bir kısmı, tevâzu ve mahvîyet örtüsüne bürünüp, eserlerine isimlerini bile yazmamışlardır.

Bu mevzû, bir kitab yazılacak kadar genişdir. Hulâsanın hulâsası olan şu yazıyı, herkesçe mâruf bir sözle bitirmek yerinde olacak: "Kur'ân-ı Kerîm Hicaz'da nâzil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı".

Prof. Uğur Derman



Resim 1: Şeyh Hamdullah'ın yazdığı mushafın zahriyesinden biri (TSMK, YY913).



Resim 2: Kâğıt âharlendikten sonra bu görülen iki kollu mühre ile mührelenir.



Resim 3: Farklı eb'âdlarda kamış kalemler.



Resim 4: Mushaflarda satırları kabartma olarak gösteren mıstar.



Resim 5: Şeyh Hamdullah mushafının ferağ kaydı (TSMK, YY913). Bunun tezhîbi, sonradan Sami Necmeddin (1911-1933) tarafından işlenmişdir.