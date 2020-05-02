Tarihte Mayıs ayında neler yaşandı?
Sultan Üçüncü Murad'ın oğlu Şehzade Mehmed'in 51 gün sürecek düğünün Mayıs ayında başladığını biliyor muydunuz? Fatih Sultan Mehmet'in Mayıs ayının bir ikindi vaktinde, kısa süreli komadan sonra hayata gözlerini yumduğunu? Peki ya, bu ayda yaşanan diğer tarihi olayları biliyor musunuz? İşte tarihin tozlu sayfalarındaki Mayıs ayına doğru bir yolculuk...
Giriş Tarihi: 02.05.2020
15:03
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
18:05
Fatih Sultan Mehmet vefat etti (3 Mayıs 1481)
Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden önce
Mısır'daki Memluk Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik meydana gelmişti. Fatih Sultan Mehmet'in 25 Nisan 1481'de Üsküdar'a geçmesiyle sefer başladı.Fatih, hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen nıkris (gut) hastalığından mustaripti. Bu durum padişahların hareketlerinin kısıtladığı gibi devamlı ağrılar içinde kalmasına da sebep oluyordu. Osmanlı ordusu, Gebze civarındaki Hünkâr Çayırı'nda konaklandı. Sultan burada 1 Mayıs'ta şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Eski hastalıklarının yani nikris ile romatizmanın yanı sıra yeni hastalıklar da baş göstermişti.
F
atih'in tedavisinde hekimbaşı Laristanlı Acem Hamideddin el-Lari başladı. Acem Lari başarısız olunca, eski hekimbaşı Yakup Paşa elinden bir şey gelmeyeceğini, yanlış bir ilaç kullanıldığını ve bu ilacın etkilerini gidermenin artık mümkün olmadığını söyledi. Ancak diğer tabipler çaresiz kalınca hastaların tedavide kullanıldığı şurubunu vererek padişahın sancısını azaltma yolunda gitti. Fakat şurup tesirini göstermesi ve Fatih kısa bir komadan sonra 3 Mayıs 1481'de ikindi vakti vefat etti.
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Haydarpaşa- İzmit Demir yolu hizmete girdi (3 Mayıs 1873)
Haydarpaşa-İzmit demiryolu, İzmit'te Sadrazam Rüştü Paşa'nın hazır olduğu törenle hizmete girdi. İstanbul'un Anadolu'ya açılmasında 3 Mayıs 1873 tarihinde ulaşıma açılan Haydarpaşa-İzmit Demiryolu önemli bir yer tutmaktadır. Daha sonra Anadolu Demiryolları olarak adlandırılacak bu hat; önce Eskişehir'e, sonra Ankara'ya ve daha sonra da Konya'ya kadar uzatılacaktır.
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İlk yerli uçağın deneme uçuşu yapıldı (3 Mayıs 1934)
Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası'nda üretilen ilk parti 6 avcı uçağından biri deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk yerli uçak, deneme uçuşunda Kayseri'den Ankara'ya 50 dakikada gelmişti.
İlk Türk yolcu uçağı
Ebu Eyyüp El- Ensari vefat etti ( 4 Mayıs 672)
Tam ismi ile
Halid bin İbn-i Zeyd Ebu Eyyüp El- Ensari Hazretleri Medineli ilk Müslümanlardandır. Hicret'ten iki sene önce Müslüman olmuştur. İkinci Akabe Biatı'nda Peygamberimiz ile görüşmüştür. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra 7 ay kadar onun evinde misafir olarak kalmıştır. Eyüp El-Ensari Hazretler i Hicri 52. yılda Yezid kumandasındaki Müslümanların İstanbul kuşatmasında bulunmuş ve şehid olmuştur.
Peygamber mihmandarı: Ebu Eyyûb El-Ensari