İntifada nedir? Birinci ve İkinci İntifada’da ne oldu? Üçüncü İntifada kapıda mı?

İntifada, Filistin'in İsrail işgaline karşı direnişini anlatan tabirdir. Birinci İntifada, 1987 yılında başlamış ve Filistinlilerin bir araya gelerek gösterdikleri direniş, kitlesel bir halk ayaklanmasına dönüşmüştür. Filistin davasının en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilen ve 6 yıl süren bu intifada, Filistin halkının uluslararası alanda tanınırlığını sağlamıştır. İkinci İntifada ise 2000-2005 yılları arasında gerçekleşmiş; başta Batı Şeria ve Gazze olmak üzere pek çok yer, İsrail askerlerinin istilalarına, binlerce evin yıkılmasına, tarım alanlarının tahrip edilmesine sahne olmuştur. Son günlerde Filistin direnişi ile gündeme gelen konulardan biri ise Üçüncü İntifada'nın kapıda olup olmadığı…