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İntifada nedir? Birinci ve İkinci İntifada’da ne oldu? Üçüncü İntifada kapıda mı?

İntifada, Filistin'in İsrail işgaline karşı direnişini anlatan tabirdir. Birinci İntifada, 1987 yılında başlamış ve Filistinlilerin bir araya gelerek gösterdikleri direniş, kitlesel bir halk ayaklanmasına dönüşmüştür. Filistin davasının en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilen ve 6 yıl süren bu intifada, Filistin halkının uluslararası alanda tanınırlığını sağlamıştır. İkinci İntifada ise 2000-2005 yılları arasında gerçekleşmiş; başta Batı Şeria ve Gazze olmak üzere pek çok yer, İsrail askerlerinin istilalarına, binlerce evin yıkılmasına, tarım alanlarının tahrip edilmesine sahne olmuştur. Son günlerde Filistin direnişi ile gündeme gelen konulardan biri ise Üçüncü İntifada'nın kapıda olup olmadığı…

Giriş Tarihi: 17.05.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 19:13
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İNTİFADA NEDİR?
İNTİFADA NEDİR?

🔸 İntifada, kelime anlamı olarak silkinmek, ayağa kalkmak, başkaldırmak manalarına gelir.

🔸 Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları direnişin adı olarak tarihe geçen "intifada" tüm dünyada bu isimle bilinir.

🔸 Birinci İntifada, 1987-1993'te gerçekleşmiş; İkinci İntifada ise 2000-2005 yılları arasında meydana gelmiştir.

🔸 Filistin'de yaşanan son olaylar, özellikle Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi ve Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkının gösterdiği direniş, Üçüncü İntifada olarak yorumlanıyor.

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BİRİNCİ İNTİFADA NASIL BAŞLADI?
BİRİNCİ İNTİFADA NASIL BAŞLADI?

🔸 Birinci İntifada, 9 Aralık 1987 tarihinde başladı ve 1993 yılında Oslo Anlaşması'nın imzalanmasına kadar sürdü.

🔸 8 Aralık 1987'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun "Erez" kontrol noktasında bir İsraillinin kamyonetini Filistinli işçilerin üzerine sürmesi ve 4 kişiyi öldürmesi İntifada'nın başlangıcı oldu.

🔸 Ardından Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampında, bu olayı protesto etmek isteyen göstericilerin üzerlerine İsrail tarafından ateş açılması ile ayaklanmalar başladı.

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‘TAŞ İNTİFADASI’ OLARAK BİLİNİYOR
‘TAŞ İNTİFADASI’ OLARAK BİLİNİYOR

🔸 Gazze'de yaşananların ardından protestolar hızlıca Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e yayıldı.

🔸 İsrail, protestoculara Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde de benzer saldırılar gerçekleştirildi.

🔸 İsrail işgaline karşı Filistinlilerin bir araya gelerek gösterdikleri direniş, kitlesel bir halk ayaklanmasına dönüştü.

🔸 Birinci İntifada olarak anılan bu ayaklanmalar, taş atan Filistinli çocukların ellerini yine bu taşlarla kıran İsrail askerlerinin görüntüleri nedeniyle "Taş intifadası" olarak anıldı.

🔍 Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi ne?

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İSRAİL FİLİSTİNLİLER ÜZERİNDE AŞIRI GÜÇ KULLANDI
İSRAİL FİLİSTİNLİLER ÜZERİNDE AŞIRI GÜÇ KULLANDI

🔸 Filistinlilerin protestolarda yalnızca taş kullanmasına karşın İsrail, aşırı güç kullandı ve göstericilere ateş etti.

🔸 Binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan İsrail, aynı zamanda "kemik kırma" olarak bilinen bir politikayı da benimsedi.

🔸 Dönemin Savunma Bakanı İzak Rabin'in kararını uygulayan İsrail askerleri, taş atan Filistinlilerin uzuvlarını sopalarla vurarak kırdılar.

🔸 Birinci İntifadanın sembol görüntüleri arasında yer alan bu olaylar, uluslararası düzeyde infiale yol açtı.

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İNTİFADA, FİLİSTİN DAVASININ ÖNEMLİ BİR AŞAMASI
İNTİFADA, FİLİSTİN DAVASININ ÖNEMLİ BİR AŞAMASI

🔸 Resmi verilere göre Birinci İntifada sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 241'i çocuk 1162 Filistinli hayatını kaybetti; yaklaşık 90 bin kişi yaralandı.

🔸 İsrail'in Filistinlilere yönelik "topraklarına el koyma, Yahudi yerleşim yerleri inşa etme, vergi toplama, tutuklama ve abluka" gibi ihlalleri, İntifadanın patlak vermesindeki en güçlü etkendi.

🔸 Filistin davasının en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilen İntifada, ABD başta olmak üzere İsrail ve Batılı ülkeler tarafından Filistin halkının tanınmasını sağladı.

🔍 Dünyanın en büyük açık cezaevi: Gazze

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